總統府元旦升旗典禮 賴清德同框鄭麗文「零互動」

台北市 / 綜合報導

元旦總統府升旗典禮今(1)日清晨舉行，總統賴清德除了分別與五院院長致意，也與國民黨主席鄭麗文揮手，卻沒獲得回應。對此，鄭麗文表示自己並不知情，也覺得順其自然就好。儘管如此，面對共軍剛結束圍台軍演，賴清德、鄭麗文談話都不約而同提到，朝野應該團結和和解。

元旦總統府前升旗，總統賴清德進場時，分別與五院院長握手致意，也往國民黨主席鄭麗文方向揮手，但似乎沒有獲得回應，國民黨主席鄭麗文VS.記者說：「揮手你有看到嗎，有嗎，我沒有看到，他是跟我揮手嗎，會希望跟他有些互動嗎，我覺得就是順其自然就好了。」

被外界拿放大鏡檢視，鄭麗文澄清並非故意，只是談到共軍剛結束的圍台軍演，雖中共聲稱「正義使命」順利落幕，但國軍還是偵獲28艘機艦，2顆空飄氣球出沒台海四周，賴總統也有話對在野黨說，總統賴清德說：「這一次中國的軍演，民主國家無不同聲譴責，但比較可惜是，當國際社會同聲譴責中國的粗暴的時候，在野黨仍然替中國找藉口。」

國民黨主席鄭麗文說：「不但我希望朝野和解，我也希望兩岸和解，全世界都和解。」總統賴清德說：「我希望我們朝野能夠團結，也只有團結不要分裂，才不會讓中國得到錯誤的訊息，可以侵略台灣。」國民黨主席鄭麗文說：「我們都是一家人，我們可以攜手向前，不需要惡言相向，也不要把自己人當作敵人。」藍綠黨主席不約而同，在新的一年都期盼和解，但是否願望成真還仰賴朝野智慧。

原始連結







