總統府元旦升旗維安升級 府前廣場每2公尺1便衣憲兵

民眾拿手機、揮舞國旗，留下難忘回憶，總統府元旦升旗典禮，今年以「健康台灣、團結守護」為主題，清晨5時精彩表演接力登場。

北一女樂儀旗隊打頭陣，而注入嘻哈元素的國民健康操讓人耳目一新，還有來自桃園的學生揪團一睹國防部三軍樂儀隊風采。

參加元旦升旗民眾邱同學說：「心裡還是有一個愛國的心，想參與這個盛會。」

但由於台北先前發生無差別攻擊事件，外界關注大型活動的維安狀況，對此警方動員878名警力部署各入口，民眾進場前必須先通過嚴格安檢。

公視記者黃子杰報導，「為了維護現場的安全秩序，我們可以看到在活動的現場部署了非常多的維安的警力，就是要讓民眾在參加活動的時候能夠非常地安全。」

現場觀察，維安大升級，總統府前廣場的前端，平均每2公尺就站了便衣憲兵，讓帶著小朋友的家長豎起大拇指。

參加元旦升旗民眾王小姐說：「有比較安心一點，看那個警力部署了非常多。」

參加元旦升旗民眾吳小姐表示，「滿安全的，你大概身邊一個人就4、5個被包圍，所以也謝謝他們。」

這次元旦升旗典禮包含行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜等5院官員參與，國民黨主席鄭麗文也親自出席。總統賴清德、副總統蕭美琴一同揮舞國旗入場，開唱國歌與國人一起迎接新年到來。

至於台北市長蔣萬安參加市府的元旦升旗路跑，也對跨年維安升級做出回應。

台北市長蔣萬安指出，「我們總共出動了7234位同仁，不管是進入在指揮中心或是在現場各個區域，我們同時也派出了無人機監控，就是要確保所有前來的民眾安全。」

接下來還有年貨大街、燈節，將有大量人潮，蔣萬安強調會精進維安工作，讓民眾平安回家。