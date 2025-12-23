總統府元旦升旗維安升級？策展單位：7管制口「依往例進行」

總統府元旦升旗活動明年1月1日照常舉行，維安警力將依照往例安排。（圖／袁維駿攝）

北捷台北車站、中山站19日發生隨機砍人案，造成4死11傷悲劇。總統府今天（23日）舉行元旦大開放活動記者會，媒體關注今年維安警力部署是否會有不同安排。對此，策展單位負責人表示，目前是依照往例來進行，元旦活動當天有7個管制口，會由憲兵安檢後才能入場，外圍則是由台北市警力協助交通管制及秩序維護。

總統府今天下午舉行「中華民國115年元旦總統府升旗典禮暨總統府元旦大開放活動」，今年主題為「健康台灣，團結守護」，預計邀請北一女中樂儀隊、醫護人員組成的玫瑰墓樂團、來自花蓮馬太鞍部落的阿洛‧卡力亭．巴奇辣等演出，最後則有總統賴清德、副總統蕭美琴親臨現場與民眾同樂。

會後媒體提問，日前北捷發生攻擊事件，今年元旦活動維安是否升級？策展單位「集智館文化有限公司」總經理陳幼軒指出，依過去經驗跟今年目前以來的準備情況，元旦當天將有7個管制口，每個管制口都會有安檢措施，由現場憲兵同仁安檢後才能入場。

陳幼軒說明，依照往例，元旦升旗典禮當天都是相同模式，在更外圍的區域則會有台北市警力做交通管制以及秩序維護，「目前是依照往例來進行」，依照過往有安檢的情況來說，現場還是蠻安全的。



