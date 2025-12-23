總統府元旦升旗表演節目曝光！賴清德會不會跳嘻哈版健康操當天就知道

總統府元旦升旗典禮節目揭曉。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 中華民國115年即將到來，總統府今（23）日公布元旦升旗典禮主題為「健康台灣 團結守護」。由於現場表演節目有嘻哈版本的國民健康操，媒體關注，總統賴清德是否也會響應？總統府副秘書長何志偉笑說，最精彩的，當天來到現場就一定會知道。

總統府副秘書長何志偉。 圖：高逸帆／攝

總統府今下午舉辦「中華民國115年元旦總統府升旗典禮暨總統府元旦大開放活動」公布記者會，包括總統府副秘書長何志偉、鄭俊昇、總統府第三局局長古文劍、中華民國醫師公會全國聯合會理事長陳相國、主視覺設計師林琬津等人與會。

元旦當天的活動流程從4時30分開放入場、5時，北一女中在凱達格蘭大道進行樂儀旗隊演出；5時15分在重慶南路副舞台有醫療現場生命搖滾：玫瑰墓樂團；5時40分，國民健康操尬嘻哈表演；6時，來自馬太鞍部落的阿洛·卡力亭·巴奇辣（Ado. Kaliting. Pacidal），將吟唱古調，用歌唱感謝所有投入救災的鏟子超人；6時3分，府前廣場有國防部示範樂隊暨三軍儀隊操演；6時18分，總統、副總統蒞臨；6時30分升旗典禮。

何志偉致詞時表示，總統府115年元旦從早上到傍晚準備了一系列活動，早上元旦升旗以「健康台灣 團結守護」為主題，展現醫事夥伴與全體國民團結守護台灣健康的豐沛能量；也呼應賴總統成立「健康台灣推動委員會」，期盼打造「健康台灣」，讓國人更健康、國家更強，讓世界擁抱台灣。

何志偉特別感謝四大醫事團體共同擔任115年元旦升旗典禮主辦單位，並提到，活動邀請到醫師搖滾樂團熱力開唱、國中小學童以嘻哈舞風改編國民健康操，以及來自花蓮馬太鞍部落阿美族金曲歌手阿洛·卡力亭·巴奇辣（Ado. Kaliting. Pacidal）與族人共同獻唱，期待與大家從「運動」開始，以滿滿健康正能量共同迎接115年的第一天。

何志偉指出，元旦升旗活動結束後，也將迎來總統府在新的一年首次大開放。總統府自上午9時至下午4時的大開放參觀活動，除了原有的常設展、漫畫及冠軍之路特展，當天亦有由經濟部主辦的特展首度開展，以及台灣老店、TEAM TAIWAN棒球應援商品等市集攤位。歡迎國人朋友元旦一起來參加升旗典禮，典禮後繼續到總統府來做客、走走逛逛。

本次元旦升旗典禮活動由中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國中醫師公會全國聯合會、中華民國牙醫師公會全國聯合會及中華民國護理師護士公會全國聯合會四大醫事團體共同擔任主辦單位，且各團體均有代表出席記者會。

陳相國致詞時表示，這是繼2022年後醫事團體再次承接元旦升旗典禮重要任務，深感榮幸也責任重大。今年以「健康台灣 團結守護」為主軸，象徵全體醫護人員長期以來站在守護人民健康最前線的共同信念，秉持無私、專業、堅毅的精神，將全力以赴完成籌備工作，期盼為國人呈現莊嚴、溫暖且深具意義的升旗典禮。

陳相國指出，「健康台灣」也是賴總統上任以來最重要的國家政策方向。本年元旦升旗典禮不只是一場儀式，更是展現醫護專業與團結精神的重要時刻；當天將有來自全國60位醫師、中醫師、牙醫師與護理師一同高唱國歌，帶領大家迎接 2026 年的到來。他提到，元旦升旗典禮將於當天清晨 4 時 30 分開放進場，現場將發放限量小國旗，誠摯邀請全體民眾蒞臨凱道，一起揮舞國旗、齊唱國歌，共同迎接嶄新的中華民國 115 年。

總統府元旦升旗主視覺設計師林琬津。 圖：高逸帆／攝

本次元旦升旗典禮主視覺，則由目前旅居巴黎的視覺設計師林琬津操刀，她並說明設計靈感源自於花蓮救災「鏟子超人」團結互助的畫面，雖然人在國外，仍能感受到滿滿愛的能量，感謝大家一起創造充滿愛的台灣，也感謝主辦單位的邀請，讓她有機會透過作品表達對這片土地的關愛。

林琬津表示，今年主題以「醫護超人」做為視覺重心，採用立體派的動態視角進行人物構圖，巧妙地將各科別的專業能力轉化為超人專屬的配件與力量，展現多元的醫護風貌。造型基礎源於醫護界常見的膠囊形態，延伸出多樣化的身體與配備，象徵專業的無限可能。色彩方面，主色調選用溫柔而堅韌的「日出粉」，寓意在新年的第一道陽光下，為國人帶來溫暖與希望。並選用「深夜藍」與粉色對話，巧妙呼應元旦清晨由夜色漸變至日出的過程，傳達希望與新生的祝福。

針對日前北捷傷人事件，策展單位集智館總經理陳幼軒被問及安全維護事項時表示，今年目前準備的狀況依據過往經驗，包括元旦有七個管制口，並都有安檢措施，由憲兵同仁安檢才能入場，按照往例都是這個模式。他也說，更外圍區域有台北市警力交通管制、秩序維護，有安檢的情況，都滿安全的。

有關元旦總統府開放參觀部分，古文劍進一步說明，元旦當天總統府從上午9時到下午4時開放民眾參觀，府內也有設置多項市集活動，包含「百工百味．台灣老店市集」邀請獲選2025 年「優良老店」及「菁英老店」共16家業者參與，以及中職聯盟的「TEAM TAIWAN棒球應援商品快閃市集」。

在參觀展覽部分，古文劍提到，當日府內1樓展場除原有的常設展外，也有文化部的漫畫特展（Vol. 1 武俠篇：沾水筆下的武林），以及中職聯盟的12強冠軍金盃特展（BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路）；此外，由經濟部主辦的「韌x體³ Resilient Taiwan」特展，也將在同日開展，展覽內容相當豐富多元。歡迎全國民眾蒞臨參觀，當天一起來迎接嶄新的一年。

