總統府元旦升旗「健康台灣 團結守護」邀急診醫師樂團開唱

總統府今天(23日)公布民國115年(2026年)元旦升旗典禮活動，主題為「健康台灣 團結守護」，升旗典禮將由全國60位醫師代表領唱國歌，並邀請到急診醫師組成的樂團登台演出。總統府當天也將大開放，安排一整天的活動，並舉辦台灣老店主題市集、棒球應援商品快閃市集，此外，經濟部也首度主推特展，歡迎民眾蒞臨參觀。

總統府今天舉行記者會，說明中華民國115年元旦升旗典禮與總統府元旦大開放相關活動規劃。

主辦單位中華民國醫師公會全國聯合會理事長陳相國表示，明年元旦升旗典禮的主題是「健康台灣 團結守護」，當天清晨4時30分開放入場，現場將限量發放小國旗。他說：『(原音)我們希望它不只是一場儀式，更是一場展現醫護專業與團結精神的重要時刻，當天將由來自全國的60位醫師，中醫師、牙醫師與護理師，一起共同高唱國歌，帶領大家迎接2026年的到來，凱道現場也將邀請由急診師醫師組成的「玫瑰墓樂團」來演出，他們以音樂訴說醫療現場的生命故事，將守護生命的力量傳遞給更多的民眾。』

2026年元旦升旗典禮將在當天上午5時由北一女中樂儀旗隊揭開序幕，接著由台南市立醫院急診部主任蘇世揚醫師領軍的樂團、原住民族歌手阿洛．卡力亭．巴奇辣、國防部三軍儀隊等強棒接力演出。

總統府第三局局長古文劍表示，升旗典禮結束後，總統府將從上午9時正式大開放，開放範圍包括府前廣場、正大門、車廳、南院、北院、郵局、紀念品中心、二樓敞廳、三樓大禮堂以及部分的迴廊等，而且現場有多檔展覽及豐富的市集活動可以參觀。

展覽方面，古文劍指出，元旦這天，民眾除了可以在總統府參觀「民主方舟：台灣永續前行」常設展、文化部漫畫特展以及展出12強冠軍金盃的「BEHIND THE CHAMPION：冠軍之路」特展，還能看到經濟部首度主辦的特展，呈現台灣在經濟發展、環境永續跟科技創新的種種挑戰之下，在半導體創新、水體鏈結以及氣體淨零等三大項目上的表現。

市集活動方面，除了經濟部委託全國商業總會邀請16家菁英老店舉辦「台灣老店 百工百味」市集，職棒聯盟也特別規劃「棒球應援商品快閃市集」。

古文劍提醒，元旦參觀總統府的最後入府時間是下午4點鐘，入口就在總統府後方的寶慶路跟博愛路交叉口，通過安檢之後，只要在不影響他人的情況下，可以使用照相機拍照攝影，誠摯歡迎民眾蒞臨參觀，一同在元旦這天迎接嶄新的一年。(編輯：宋皖媛)