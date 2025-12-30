總統府元旦升旗 極地超馬選手陳彥博加入國歌領唱、原民歌手獻唱感謝鏟子超人

115年元旦總統府升旗典禮彩排，表演國民健康操同學在總統府廣場開心合影。李政龍攝



中華民國115年元旦總統府升旗典禮今（12/30）日舉行總彩排，包括國防部示範樂隊暨三軍儀隊、北一女中樂儀旗隊、SoulMan 與國中小舞者、原民歌手阿洛·卡力亭·巴奇辣（Ado. Kaliting. Pacidal）等單位皆出席。今年以醫護人員為主組成的國歌領唱團，更加入極地超馬選手陳彥博 ，除了提倡運動保持身體健康外，他也預告今年將再次代表台灣，挑戰北極圈賽事，讓世界看到台灣人的堅持與力量。

本次元旦總統府升旗典禮主題為 「健康台灣 團結守護」 ，主辦單位中華民國醫護團體元旦升旗典禮委員會，是由國內四大醫護公會，包括醫師、中醫師、牙醫師、護理師等組成。高達 60 人的領唱團中，有許多對台灣醫療做出重大貢獻的醫師，例如長期照顧基層民眾，投入偏鄉義診的洪榮杰牙醫師 、吳家淦耳鼻喉科醫師 ；曾參與國際公共衛生與疫苗研發專案，推動台灣醫療與世界接軌的溫世政醫師，也有經營公益YOUTUBE 頻道，將健康講座的內容免費跟民眾分享的曹玉婷醫師等。

中醫師代表則有致力於推動中醫現代化的柯富揚醫師 ，於抗疫期間爭取清冠一號納入國家公費治療，疫後則積極促成中醫藥發展法的具體落實 ；護理人員代表則有衛福部護理及健康照護司的蔡淑鳳司長 、護理師護士公會馬淑清副理事長等， 象徵行政體系與專業團體並肩合作。

115年元旦總統府升旗典禮彩排，北一女中樂儀旗隊。李政龍攝

領唱團中的另一亮點，則是極地超馬選手陳彥博，歷經過癌症病魔的他，感謝台灣醫療技術的進步與完善，讓他能再度回到比賽中征戰。元旦完成領唱後，陳彥博將從府前凱道出發，負重拉行約 20 公斤的比賽用雪橇，前往目的地高雄，全程約 433 公里，為明年三月一日北極圈賽事前的環台模擬訓練，希望能再次奪得佳績，讓世界看見台灣。

升旗典禮前在凱道上安排的演出，預計從凌晨 5 時開始，由 「北一女中樂儀旗隊」 ，擔任首發表演隊伍，此次還將帶來 TW 組字的隊形變換，相當值得期待。此外為了呼應健康台灣主題，由 SoulMan 舞團與台北市國中小學年輕舞者演出的節目「國民健康操尬嘻哈」，彩排受訪的小舞者們表示，很高興來元旦演出，沒想到能在這麼多人前面跳舞，平常愛賴床的自己一定會努力不要遲到。

115年元旦總統府升旗典禮彩排，超跑選手陳彥博。李政龍攝

凱道上的最後一段演出則是由原住民歌手 「阿洛．卡力亭．巴奇辣（Ado. Kaliting. Pacidal） 」擔綱，吟唱阿美族母語創作，以及與族人一起獻唱古調 。 她的經歷多元，作品橫跨演戲、音樂與主持領域，金馬、金曲 、金鐘也都曾入圍或獲獎 。

元旦升旗典禮表演活動，阿洛 卡力亭•巴奇辣彩排。廖瑞祥攝

本次參與元旦升旗對她有一個重要的意義，故鄉馬太鞍部落雖然在花蓮洪災中遭受重大損失 ， 但也被來自全台、自發性投入救災的鏟子超人們深深溫暖著， 阿洛說：「我們雖地處偏遠，但因為有大家的支援，並不孤單，因為我們都在同一處家園-台灣。」希望透過元旦升旗的演出，為家鄉的族人加油打氣， 同時也感謝每一位支持花蓮的台灣人。

