總統府元旦開放參觀 總統親發紅包袋與限定版乖乖

（中央社記者溫貴香台北1日電）元旦總統府開放參觀，總統賴清德、副總統蕭美琴親自發放2026年限量版紅包袋與總統府紀念版乖乖，並與民眾親切互動，祝賀新年快樂。

總統、副總統上午出席2026總統府前廣場元旦升旗典禮，之後賴總統在副總統、總統府秘書長潘孟安陪同下，在總統府大禮堂以「韌性之島，希望之光」為題發表2026新年談話，並回答媒體提問。

展望新年，總統表示，政府持續朝「打造更安全、堅韌的台灣」、「邁向智慧繁榮的台灣」、「建構更均衡發展的台灣」及「促成民主團結的台灣」等4個總目標邁進，期盼朝野能共同努力，讓國家團結一致，一起面對內外部挑戰，開創新局。

總統府上午9時起開放參觀，民眾大排長龍，總統發放紅包袋、蕭副總統發限量版乖乖給民眾，祝賀新年快樂，並與民眾合影留念。

總統府開放參觀區域包括府前廣場、正大門、車廳、2樓敞廳、3樓大禮堂及部分迴廊、1樓展場（含9個常設展主題展區、3個特展空間）、迴廊、南苑、北苑、郵局、紀念品中心等區域。

其中，經濟部策劃的「韌x體³ Resilient Taiwan」特展，也在同一日全新開展。賴總統在經濟部長龔明鑫陪同下參觀，內容豐富多元，讓民眾看到台灣雄厚的經濟實力。

另外，TEAM TAIWAN棒球應援商品快閃市集，總統也一一參觀，還特別在蜜餞及豆乾攤位等簽名留念，有民眾熱情為總統加油打氣。

總統府南苑、北苑及參觀出口設有「百工百味．台灣老店市集」，賴總統參觀市集時與民眾親切互動，也有民眾高喊「總統加油」。（編輯：萬淑彰）1150101