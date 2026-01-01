即時中心／張英傑報導



今年元旦升旗活動結束後，總統府開放參觀，總統賴清德、副總統蕭美琴也發送2026年限量版紅包袋與總統府紀念版乖乖給現場排隊的民眾，現場洋溢著歡樂氣氛。





上午6時30分，賴清德、蕭美琴先出席總統府前廣場元旦升旗典禮，隨後賴總統在副總統蕭美琴和總統府秘書長潘孟安的陪同下，於大禮堂以「韌性之島，希望之光」為題發表2026新年談話，並接受媒體提問，展現新年新氣象。



談到未來施政方向，賴總統指出，政府將持續推動「更安全、堅韌的台灣」、「智慧繁榮的台灣」、「均衡發展的台灣」以及「民主團結的台灣」4大目標，期盼朝野攜手合作，凝聚社會共識。

廣告 廣告

快新聞／總統府元旦開放參觀！賴清德親送紅包袋、限量版乖乖

副總統蕭美琴發限量版乖乖給民眾。（圖／總統府提供）

上午9時，總統府湧入大批參觀人潮，賴總統親自發送紅包袋，蕭副總統則分送限量版乖乖，兩人不時停下腳步與民眾合影留念。



同日開展的還包括經濟部策劃的「韌x體³ Resilient Taiwan」特展，以及TEAM TAIWAN棒球應援快閃市集與「百工百味．台灣老店市集」；賴總統逐一參觀攤位、簽名留念，民眾高喊「總統加油」，氣氛熱絡。

原文出處：快新聞／總統府元旦開放參觀！賴清德親送紅包袋、限量版乖乖

更多民視新聞報導

高雄元旦升旗！邱議瑩等「3選將」隨行 陳其邁批中國軍演破壞和平

即將交棒！任內最後一次元旦升旗 陳其邁親曝心境

傳陳菊「恢復良好」將銷假上班？陳其邁說話了

