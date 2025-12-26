總統府公佈停砍年金修法 賴清德批示：為國家長遠發展聲請釋憲、暫停處分

總統賴清德已公布《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正條文。資料照片



總統府發言人郭雅慧今（12/26）表示，《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正條文，總統賴清德在今依法公布，並作批示指出，年改涉國家財政永續，本次修法將使公教年金提早破產，為國家長遠發展，允宜聲請憲法法庭判決及暫時處分，讓國家持續穩健進步。

郭雅慧說明，賴清德批示內容如下：「年金改革涉及國家財政永續，牽動世代公平正義，本次修法將使公教年金制度提早破產，國人額外負擔財務缺口，明顯違反憲法第70條，剝奪行政院預算提出權；侵害憲法增修條文第6條第1項考試院掌理公務人員退休撫卹職權等之虞。為國家長遠發展，允宜聲請憲法法庭判決及暫時處分，讓國家持續穩健進步。」

郭雅慧指出，行政院、考試院相關機關對本次修正內容均深感遺憾，賴總統並將上開批示內容分別致函五院院長。

行政院發言人李慧芝隨後也表示，行政院會針對法案有違憲及侵害行政權疑慮的部分，向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分。

李慧芝指出，修正案有程序上的重大瑕疵，違背憲法正當立法程序；除此之外，此次修法也違背憲法權力分立原則，牴觸《憲法》第70條，侵害行政院預算編列權，更直接導致公教人員退撫基金提前破產，7年來的年金改革階段性成果功虧一簣，不但造成世代不公，未來的基金虧損恐怕還需由全民負擔。

李慧芝表示，根據總統府咨文，賴清德總統也對兩法案批示表達憂心，由於目前憲法法庭已恢復運作，因此行政院將依循憲政程序，在憲法賦予的權限範圍內，對法案有違憲疑慮之處，向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分；而在憲法法庭作出決定前，行政院會在憲法賦予的行政權範圍下，做出合法合憲的適當處置。

