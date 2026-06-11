總統府公布新屆監委名單 民眾黨團：廢除監察院立場不改變

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副總統蕭美琴今天（11日）宣布新監委名單，陳清龍開轟根本浪費民脂民膏。（資料照片／王侑聖攝）





副總統蕭美琴今（11日）宣布將提名監察院長陳永興、副院長王榮璋，以及其餘27名監委名單送交立院進行同意權審查；其中2名監委為國民黨前立委廖婉汝、新北市前副市長謝政達。對此，民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，監察院早已喪失存在意義，民眾黨團廢除監察院的立場，不會因為賴清德總統所提名的監委人選而改變。

最新一屆監委提名名單包括，陳永興為院長、王榮璋為副院長；其餘監察委員被提名人為，陳景峻、李麗芬、孫一信、林惠芳、侯廷昌、林麗瑩、葉宜津、廖婉汝、彭紹瑾、趙卿惠、許有為、林佳範、謝政達、Iban Nokan、王志誠（筆名路寒袖）、吳梓生、李光章、林文程、莊勝榮、賴振昌、邱泰源、賴鼎銘、邱駿彥、徐光蓉、高天惠、張菊芳和張烽益。

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對此，陳清龍直言，監察院在台灣的憲政體制中「早已喪失存在的意義」，明顯的違法亂紀事件根本不敢彈劾，反而是積極配合執政黨追殺政敵。他指出，台灣納稅人每年必須供養監察院高達十多億元的預算，到頭來只是白白浪費民脂民膏，對憲政與民主毫無助益。

陳清龍進一步指出，去民進黨在野時，也曾一再高喊要主張廢除監察院，然而一旦順利拿到國家權力之後，卻立刻變得「毫無檢討、不思反省」，至今仍怠於推動修憲廢除監察院。

陳清龍強調，民眾黨團廢除監察院的立場，不會因為賴總統所提名的監委人選而改變。（責任編輯：王晨芝）

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