總統府公布新年春聯「七喜春來」 紅包、福袋領取方式一次看

總統府今(12/29)公布馬年「七喜春來」春聯、賀年卡、紅包袋及福袋，總統府發言人郭雅慧表示，七喜春來的寓意在於「幸運好事、迎春順達」，而馬也是12生肖中的第7順位，七喜代表平安、健康、豐裕、成功、幸福、愛情及和樂。

賴清德總統、蕭美琴副總統馬年春聯，總統府提供

總統府表示，本次賀詞，是台語文學家白聆發想，並由書法名家余天賜代為揮毫。

總統府說明，有關賀年卡的發送方式與時程，致賀對象將為各國正副元首、政要、國際友人、海外僑領與中央部會首長、地方政府首長、民意代表，以及學術、藝文、企業等國內各行業代表人士；此外，電子賀卡也將於即日起上掛總統府網站，民眾也可於行動載具觀賞，並透過電子郵件轉寄。

另有關民眾領取春聯與紅包袋方式，則自明年1/31至2/13，除了總統府將配合開放參觀活動發送給參觀民眾，一般民眾也可以就近到行政院中部、雲嘉南、南部、東部及金馬聯合服務中心洽取。

此外，賴清德總統及蕭美琴副總統也將於春節訪視行程中，親自發送福袋，至於走春行程，屆時再於總統府官網公布。

