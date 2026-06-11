總統府公布監委名單 提名陳永興、王榮璋任正副院長

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副總統蕭美琴(中)公布監察院第7屆正、副院長及監察委員名單，提名人權醫師陳永興(右)擔任院長兼任國家人權委員會主任委員。(取自總統府flickr)

副總統蕭美琴今天（11日）公布監察院第7屆正、副院長及監察委員名單，提名人權醫師陳永興擔任院長兼任國家人權委員會主任委員；現任監察委員王榮璋為副院長，並在今天咨請立法院同意。

蕭美琴副總統指出，總統提名陳永興先生擔任院長，期盼他不只醫人醫心，也能為臺灣社會開立維護人權、廉政治理的良藥。而王榮璋先生出身公民團體，從街頭到立法院及監察院，不曾停下為弱勢爭取權益的腳步。相信以他們一生為人權奮鬥的韌性，能讓監察院成為維護人民權利、促進政府廉能的堅實力量。

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另外，監察委員被提名人包括基督長老教會玉山神學院講師高天惠Eleng Tjaljimaraw、現任監察委員張菊芳、台灣勞動與社會政策研究協會執行長張烽益、中華民國智障者家長總會秘書長林惠芳、台灣社會福利總盟秘書長孫一信先生、前衛福部政務次長李麗芬、現任監察委員賴振昌、陳景峻、林文程、賴鼎銘與葉宜津、前立委彭紹瑾與廖婉汝、現任最高檢察署書記官長林麗瑩、現任臺灣高等法院法官兼庭長侯廷昌、現任臺灣民主基金會副執行長李光章、中國文化大學法律學系教授邱駿彥、媽媽氣候行動聯盟常務理事徐光蓉、前衛福部部長邱泰源、律師全聯會副理事長吳梓生、前國家文化總會副秘書長王志誠先，也是筆名路寒袖的文學家；前考試委員Iban Nokan、前新北市副市長謝政達、臺灣師範大學副教授林佳範、不當黨產處理委員會專任委員許有為、臺南市副市長趙卿惠。

副總統表示， 29位被提名人陣容堅強，成員兼具公務體系及社會實踐歷練；其中7位是現任監委連任，有利經驗傳承。並指出，監察委員應具備優秀專業素養，才能糾彈違失個案，糾正行政措施。本次被提名人專業領域涵括外交國防、社福勞動、教育文化、司法實務、醫療公衛及資訊傳播，相信能全方位監督政府施政，提升監察效能。

副總統認為，促進及保障人權是民主治理的核心，被提名人中，有人長期與原住民族人、勞工朋友、身心障礙及兒少等族群並肩同行，爭取更好的生活與發展；更有協助政府，致力還原歷史真相，促進轉型正義者，他們都是具有堅定行動力，努力不懈的人權工作者。

副總統表示，為深化在地連結，這次也納入用台語詩歌、本土文學刻劃民眾日常，書寫土地記憶的文化人；更從南到北，延攬直轄市副市長、資深民意代表。他們都在地方耕耘多年，熟知社會脈動，將以最接地氣的視角，為人民發聲，敦促政府進步。

副總統指出，面對地緣政治挑戰，未來的監察院，不僅要專業調查、理性監督，更要具備凝聚社會信任的堅韌力量。這份力量，來自與這片土地與人群的深刻連結，以及協助政府良善治理的核心使命。當民眾對國家制度有信心，臺灣就能團結同心，穩步向前行。