總統府公布監委名單 陳昭姿：會考慮政黨色彩是否濃厚

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民眾黨立委陳昭姿。資料照。李政龍攝



總統府今（6/11）日公布監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人名單，由獨派大老陳永興出任監察院長被提名人，現任監委王榮璋出任副院長被提名人。對此，民眾黨立委陳昭姿表示，民眾黨團對各項提名人同意權行使有一定程序，包括被提名人過去的言行表現，有無太過於政黨色彩等，都會列入討論，才會慎重做決定。

第6屆監察委員任期將於今年7月底屆滿，總統府3月啟動新任監委提名作業，29人名單在今天揭曉，其中受矚目的是，陳永興與民眾黨前主席柯文哲曾經因為國會龍頭選舉風波而產生爭執。

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對於總統府公布監委名單，陳昭姿表示，民眾黨團對於行使人事同意權都有一定程序，首先會提供問卷，針對非常重要的問題，讓被名人說明立場、意見；其次，立法院會安排詢答，過程中觀察被提名人對不同問題的回應，「因為監察委員就是要公正性。」

陳昭姿說，黨團也會彙整資料，包括過去有沒有言行不一、政黨色彩太濃厚等等，都會列入討論。

至於邱泰源被列入監委名單，陳昭姿表示，各個專業團體提出自己的提名人是沒問題的，但總統府如何通過，把他列為正式的提名人，這個部分她並不了解。

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