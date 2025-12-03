總統府公布「公投綁大選」修法 賴清德批示憂：曾造成投開票流程失序

賴清德今公布攸關公投綁大選的《公民投票法》修正案，並批示此舉曾造成投開票流程失序。（資料照片／鄒保祥攝）

立院藍白上月21日聯手三讀通過《公民投票法》第23條修正案，規定公投案應於公告成立後3至6個月內投票，期間逢全國性選舉應同日舉行，等同「公投綁大選」回歸。對此，總統賴清德今天（3日）正式公布修正條文，同時批示強調，公民投票與全國性選舉一併舉行時，曾造成選務單位沉重負擔及投開票流程失序，籲中選會及地方選務機關審慎因應。

立法院上月21日在藍白立委聯手下，三讀通過《公民投票法》第23條修正案，規定公投案應在公告成立後3至6個月內投票，若期間有全國性選舉應同日舉行，等同於2019年取消的「公投綁大選」回歸。

對此，總統府發言人郭雅慧表示，立法院於11月26日咨請總統公布《公民投票法》第23條修正條文，總統賴清德已在今日公布。

值得注意的是，賴清德在核批該件公布案時批示，「鑒於公民投票與全國性選舉一併舉行時，曾造成選務單位沉重負擔及投開票流程失序，請中選會及地方選務機關審慎因應，務求選務運作安定順利，確保選舉公正進行」。

郭雅慧補充，總統府秘書長潘孟安已將總統批示內容函致行政院，請相關單位妥為應處。



