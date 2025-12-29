總統府公布 前立委黃適卓出任監察院秘書長

監察院前秘書長李俊俋6月因公務車爭議而請辭。總統府今公布人令，由行政院政務顧問、台聯創黨主席黃主文之子黃適卓出任監察院秘書長。

監察院前秘書長李俊俋6月間遭質疑以公務車接送寵物，請辭獲准。李俊俋當時表示，因對公務車使用一時思慮不周，便宜行事，未能達到職務所應具備高度廉潔標準，有負國人所託及監察院清譽，他已向監察院請辭獲准。

總統府今晚發布總統令，特任黃適卓為監察院秘書長。黃適卓黃適卓曾任立委、民進黨中央發言人，也曾出任桃園航空城董事長。黃適卓是文化大學政治系學士、政大公行碩士、南加大公共行政學博士。

【看原文連結】