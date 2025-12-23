總統府公布115年元旦升旗主視覺 國防部示範樂隊暨三軍儀隊擔綱操演

記者吳典叡／臺北報導

總統府今（23）日公布115年元旦總統府升旗典禮的主視覺，以「健康台灣，團結守護」為主軸，由4大醫事團體共同主辦，除了邀請國防部示範樂隊暨三軍儀隊擔綱操演之外，也安排阿美族金曲歌手阿洛．卡力亭．巴奇辣與族人獻唱、嘻哈舞風改編而成的健康操等，期待以運動開始滿滿的健康正能量，共同迎接明年的第一天。

「中華民國115年元旦總統府升旗典禮暨總統府元旦大開放活動」公布記者會今日下午在總統府新聞中心舉行，副秘書長何志偉及鄭俊昇均出席，代表總統府歡迎國人一起參加元旦升旗典禮，並在典禮後繼續入府參與大開放活動。

何志偉表示，元旦升旗以「健康台灣 團結守護」為主題，期盼打造「健康臺灣」，讓國人更健康。同時，元旦升旗活動結束後，總統府自上午9時至下午4時的大開放參觀活動，除了原有的常設展、漫畫及冠軍之路特展，當天也有由經濟部主辦的特展首度開展，以及臺灣老店、TEAM TAIWAN棒球應援商品等市集攤位。歡迎國人一起來參加升旗典禮，典禮後繼續到總統府來做客、走走逛逛。

此次元旦升旗典禮活動由中華民國醫師公會全國聯合會等四大醫事團體共同主辦，醫師公會全聯會理事長陳相國表示，升旗典禮將於當天清晨4時30分開放進場，現場將發放限量小國旗，誠摯邀請全體民眾蒞臨凱道，一起揮舞國旗、齊唱國歌，共同迎接嶄新的115年。

今年元旦升旗典禮主視覺，由視覺設計師林琬津操刀，林琬津表示，今年主題以「醫護超人」做為視覺重心，採用立體派的動態視角進行人物構圖，將各科別的專業能力轉化為超人專屬的配件與力量，展現多元的醫護風貌。

策展單位集智館總經理陳幼軒說明表演節目規劃內容。當日將於凌晨5時起展開，由北一女中樂儀旗隊帶來五首組曲；第二段表演節目由玫瑰墓樂團，將醫療現場所見聞的生命故事譜成自創曲目。下半場邀請臺北市國中及國小學童組成的街舞團改編國民健康操；最後由來自花蓮馬太鞍部落歌手阿洛·卡力亭·巴奇與族人共同獻唱，希望透過部落傳統的歌聲，感念每位鏟子超人們救援家鄉。此外，總統府元旦升旗活動將於114年12月31日21時起，進行三階段交通管制，請參與民眾及用路人配合相關單位指引。

「中華民國115年元旦總統府升旗典禮暨總統府元旦大開放活動」公布記者會在總統府新聞中心舉行。（記者吳典叡攝）

總統府公布115年元旦總統府升旗典禮的主視覺，以「健康台灣，團結守護」為主軸，由4大醫事團體共同主辦。（總統府提供）

國防部示範樂隊暨三軍儀隊以壯盛軍容，展現國軍的自信與榮耀。（本報資料照片）