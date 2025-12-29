總統府公布2026馬年春聯、紅包袋！ 「七喜春來」寓意一次看

總統府公布2026年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋及福袋。（總統府提供）

為迎接2026年（歲次丙午）馬年，總統府今（29日）下午召開記者會，公布2026年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋及福袋設計，傳達新春祝福，期許國人馬年事事順利、台灣昂首向前。

總統府祕書長潘孟安表示，明年為馬年，賀年系列設計特別邀請新生代插畫家陳于峰以白馬為主角，設計賀年卡、紅包袋、春聯與福袋；春聯賀詞則由台語文學家白聆創作「七喜春來」，並由書法名家余天賜揮毫，筆觸蒼勁有力，象徵國家發展穩健向前。

潘孟安指出，「七」指馬在十二生肖中排序第七，七喜也代表七種不同的喜事與祝福，象徵「幸運好事，迎春順達」之意。

潘孟安提到，明年1月1日總統府元旦升旗典禮後，總統賴清德將發表新年談話，總統府也將於當日上午9時至下午4時大開放，誠摯邀請全國各地的好朋友前來參觀。

總統府馬年春聯。（總統府提供）

馬年賀年卡。（總統府提供）

總統府馬年福袋。（總統府提供）

總統府馬年紅包袋。（總統府提供）

總統府發言人郭雅慧進一步說明，此次春聯賀詞「七喜春來」，其中數字「七」亦代表完美與幸運；「七喜」指平安、健康、豐裕、幸福、成功、愛情、和樂。「春來」則指新春到來，代表著美好佳節、春來日暖、內心喜悅、生機蓬勃之意涵。而春聯設計賀詞旁的「丙午」二字，在字形設計上，巧妙融入馬頭剪影的視覺意象，並搭配賀詞上面的玉山剪影作為視覺起點，以台灣最高峰玉山象徵國家精神的高度與人民共同仰望的方向。

設計師陳于峰表示，本次賀年卡、紅包袋及福袋設計以昂首奔馳的白馬為主角，並以紅與金為主色調，象徵新年喜慶；整體設計都緊緊扣住2026年的生肖「馬」，象徵台灣繼續向前奔馳的信念與希望，也隱喻國人團結一心凝聚穩健向前的力量。

郭雅慧也說明發送方式，總統、副總統賀年卡將寄送予國內外政要、僑領及各界代表，電子賀卡即日起上架總統府官網供民眾分享。馬年春聯與紅包袋將於2026年1月31日至2月13日，配合總統府開放參觀活動發送；福袋則由總統、副總統於春節走春行程中親自發送，相關資訊將於官網公布。

