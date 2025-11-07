總統府出面駁斥媒體綠能相關報導 讓人意外窺見賴總統心中的「佛地魔」

總統府與經濟部今日相繼出面駁斥特定媒體對於「親令經濟部不要綠電」「2027年前重啟核三」的相關報導。

曾經風靡全球的《哈利波特》(Harry Potter)系列電影中的大反派— 佛地魔（Voldemort）被魔法世界中的大部分魔法（巫）師稱之爲「不能説出名字的人」或是「那個誰」，僅有霍格華茲（Hogwarts）的校長鄧不利多（Dumbledore）等少數人敢直呼其名。在現實世界裡，賴清德總統的心中似乎也有「不能説出名字的人」，而從種種跡象顯示，離岸風電及太陽光電似乎就是這個「不能説出名字的人」。

針對《TVBS》今（7）日「賴清德親令經濟部『不要再搞綠電』 2027前重啟核三」的相關報導，總統府方面由發言人郭雅慧做出澄清、回應，賴清德從未指示不要綠電，亦未曾為核三廠重啟設定任何時間表，該則報導內容嚴重不實、無中生有，對總統言行加以扭曲編造，總統府予以嚴正駁斥並表達強烈抗議。

緊接著總統府之後，經濟部也出面對此做出回應指出，有關《TVBS》新聞網報導宣稱賴總統「親令經濟部不要綠電」「2027年前重啟核三」等錯誤資訊，此種說法完全子虛烏有，龔明鑫部長未曾有接受總統任何相關指示，媒體報導應經過查證。

特別值得一提的是，仔細研讀總統府或經濟部的回應，雖然提到了綠能、核能，甚至小水力發電，但通篇就是沒有提到離岸風電或是太陽光電這兩個在東北季風季節時的用電尖峰時刻，動輒貢獻超過25%發電量的兩大綠能「台柱」。

反觀，前總統蔡英文日前卻特別在其臉書（Facebook）引用了《想想論壇》「電力結構黃金交叉》 10張圖看懂台灣能源轉型」的文章，展現她對於再生能源產業發展的關心。而《想想論壇》文章中特別提及，「能源轉型最值得關注的指標，是綠電占比大幅成長。」「能源轉型的主力推動項目為太陽光電和離岸風電。」「太陽光電及離岸風電，除了穩定供電，一定程度也滿足了美中貿易戰帶來台商回流，以及半導體產業陸續擴廠的新增用電需求。」等等，顯示蔡英文一點也不避諱提到兩者對於台灣能源轉型的貢獻。

據了解，在政策未明及賴政府支持力道減弱的情況下，包括森崴能源及風睿能源（SRE）等，近期都展開程度不一的裁員或人事精簡動作，還有些廠商是遇缺不補或轉往國外發展，顯示「風（風電）光（光電）不再風光」。而對照今年的「2025台灣智慧能源週」開幕，賴清德總統、卓榮泰院長、龔明鑫部長紛紛缺席，不免讓人質疑，賴政府口中的「多元綠能」，是否真的「多元」？

