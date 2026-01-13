社會中心／吳玟誼 黃柏榕 台北報導

超商店員在總統府前亮出刀械，引發恐慌！今天中午，一名男子騎著腳踏車，趕著去上"皮拉提斯"，在人行道上，按鈴催促一名71歲的老翁，老翁講了一句「人行道、行人最大」，沒想到，男子瞬間暴怒，雙方爆發口角和肢體衝突，最後，男子還亮出"戰術直刀"作勢恐嚇，還好沒有傷人，最後被警方壓制帶回偵辦。

身穿黑色上衣、黑色帽子、黑色手套的男子，蹲坐在台銀階梯旁，被大批員警團團包圍。

廣告 廣告

警方大陣仗，是因為這一名男子竟然在總統府前持刀，嚇壞所有人，員警不敢大意，槍枝、盾牌、警棍全出動，與嫌犯展開對峙，氣氛一度相當緊張。

總統府前亮「戰術直刀」 男不滿被嗆「人行道 行人最大」

總統府前亮"戰術直刀"! 男不滿被嗆"人行道 行人最大"。（圖／民視新聞）在優勢警力及不斷大聲喝斥下，男子終於把刀子丟了出去，員警立刻一擁而上，將他壓制逮捕。

事發在11號中午，總統府斜對面的台銀外頭，一名27歲的張姓超商店員，趕著要去上皮拉提斯、做運動，按鈴催促人行道上的一名71歲老翁，結果被老翁講了一句「人行道、行人最大」，讓男子的理智線瞬間斷裂，把老翁推倒，老翁也不甘示弱的回手，男子一氣之下，拿出一把「戰術直刀」作勢恐嚇，嚇壞周遭民眾。

總統府前亮「戰術直刀」 男不滿被嗆「人行道 行人最大」

總統府前亮"戰術直刀"! 男不滿被嗆"人行道 行人最大"。（圖／民視新聞）

還好台銀駐點警察立刻發現，即時制止，雖然嫌犯供稱，戰術直刀是網路上購買，用來防身，但誰會沒事帶一把刀上街？加上事發地點在博愛特區，警方絲毫不敢大意，訊後依恐嚇危安罪嫌，將男子送辦。





原文出處：總統府前亮「戰術直刀」 男不滿被嗆「人行道 行人最大」

更多民視新聞報導

最新／屏東倉庫火警！烈焰狂燒、黑煙竄天 驚悚畫面曝

新莊輔大商圈事故！公車、貨車碰撞 4人輕傷送醫

孕婦突路邊產子「緊抱冰冷嬰」 路邊剪臍帶畫面曝！

