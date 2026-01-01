總統府前舉行元旦升旗典禮 國民黨主席鄭麗文親自出席

今年元旦升旗表演，由北一女樂儀旗隊揭開活動序幕，加上國民健康操尬嘻哈，國軍三軍樂儀隊接力帶來演出，吸引民眾湧入總統府前廣場。

不過由於台北先前發生攻擊事件，引起外界關切大型活動的維安準備工作，民眾今日要進到活動現場，安檢非常嚴格，警方也在各個路口部署大量人力；一進到活動現場，維安密度再升級，總統府前廣場平均每2公尺就安排憲兵，維持現場秩序

參加府前升旗民眾認為，「比較安心一點，警力部署的非常多，跟著警力部署的非常多。」

參加府前升旗民眾表示，「國家跟警官們都辛苦了，參加活動蠻安心的，你大概身邊一個人就是四五個被包圍吧，也謝謝他們這樣子。」

另外，值得注意的是，今年出席的除了五院官員、立法院長韓國瑜，國民黨也睽違多年重返總統府參加元旦升旗，黨主席鄭麗文親自出席升旗，被外界視為向中央遞出橄欖枝，隨後總統賴清德以及副總統蕭美琴也步出總統府，與民眾一同見證升旗典禮。

