總統府力挺禁小紅書 綠議員嗆反對者「被詐騙真的死好而已」

內政部以防詐騙為由宣布封鎖「小紅書」1年，總統府發言人郭雅慧表示，尊重內政部的決策，也表達我們的支持。

民進黨政府以防詐騙為由突然宣布封鎖中國大陸社群平台「小紅書」1年，總統府發言人郭雅慧今（5）日說，這部分內政部在第一時間就有跟國人報告跟做說明，因為詐騙案件沒有辦法配合政府的追查，還有一些資安檢測並沒有合格，「我們尊重內政部的決策，也表達我們的支持」。民進黨新北市議員林秉宥表示，幫小紅書說項的人，被詐騙真的死好而已，反政府反到智商都不要，自己要選擇毀滅，那也拜託不要靠北人家不幫忙，政府不做事。

刑事局4日公布，小紅書App自民國2024年起至今，涉及詐騙事件累計達1706件。內政部已啟動《詐欺犯罪危害防制條例》第42條相關規定，將對該平台下達「網路解析中止與限制接取」措施，初步規劃為期一年。總統府發言人郭雅慧今日說，這部分內政部在第一時間就有跟國人報告跟做說明，因為詐騙案件沒有辦法配合政府的追查，還有一些資安檢測並沒有合格，「我們尊重內政部的決策，也表達我們的支持」。

內政部以防詐與資安疑慮為由，無預警宣布對「小紅書」實施封鎖1年，此舉遭到藍白陣營抨擊。對此，林秉宥4日表示，10多年前，Line的業務開始在台灣大規模擴張的時候，就開始與台灣政府合作，針對一定刑度以上的案件提供資料，這就是為什麼那些在Line上面傳假訊息的人抓得到。

林秉宥表示，Meta雖然大部分時間處理詐騙的效率很低，但是在台灣有辦公室，跟數發部有聯繫窗口，每天持續都在處理詐騙案件，效率令人抓狂，但起碼還會回信。

林秉宥指出，只有你小紅書來自天朝上國，對台灣的反詐工作不讀不回，被限流根本連談剛好都不夠，幫小紅書說項的人，被詐騙真的死好而已。

林秉宥表示，反政府反到自己智商都不要，那已經不是詐騙的問題了，自己要選擇毀滅，那也拜託不要靠北人家不幫忙，政府不做事。

