總統府又下架賴清德發言 王鴻薇提3案例：失言非首次

王鴻薇表示，賴清德自創憲法確定失言+1，總統府遮羞下架「憲法明文規定」內容。（圖／報系資料庫）

國民黨立委王鴻薇28日於臉書指出，賴清德自創憲法確定失言+1，總統府遮羞下架「憲法明文規定」內容，賴清德前天說「憲法明文規定，立法院對明年度的預算，要在今年12月31日以前，要審竣完畢。」不但被各界抨擊「查無此條」譏笑自創憲法，立法院過去幾年都沒有於年底以前審完，這已經不是打臉賴清德而已，恐怕是我國總統看不懂憲法的憲政危機了。

王鴻薇說，果不其然，總統府和賴清德的小編，分別在社群平台及總統府網站，下架「憲法明文規定」內容，國家元首，居然法律都看不懂，還胡亂編造，無疑重創我國形象，當然只能偷偷遮羞。

王鴻薇提到，賴清德失言非首次，以下整理幾個著名案例：一、大罷免時賴清德發起到現在還沒講完的「團結十講」，提到1946年通過的憲法「台灣沒有派員參加制憲」被國史館歷史資料打臉，事後也是總統府與小編偷偷刪文。

王鴻薇再指，二、最有名的，同樣也是「團結十講」賴清德說「打掉雜質」，民意強烈反彈，總統府出來洗地：「請大家不要過度解讀」，但新聞稿又把「雜質說」刪掉。

王鴻薇表示，三、賴清德也曾在記者會，突然稱「北京當局也以2027完成武統台灣為目標」，臉書第一時間發文也相同，震驚國內外媒體，但馬上總統府出來撇清，說媒體錯誤解讀，但不到一個小時的時間就改成「以2027年完成武統台灣的準備為目標」，也被大家抓包。

