總統府嚴厲譴責中共鎖台軍演 喊話北京自制勿當麻煩製造者

針對中共宣布將圍台軍演，郭雅慧譴責此舉不但粗暴破壞台海及印太區域的安全穩定現狀、更是對國際法與國際秩序的公然挑戰；也強調國軍及國安單位都全面掌握並做好萬全準備，請國人安心。（圖：總統府提供）

中共解放軍「東部戰區」今天（29日）以「正義使命-2025」為名、在台灣周邊海空域舉行軍演。總統府發言人郭雅慧對此譴責：中共此舉不但粗暴破壞台海及印太區域的安全穩定現狀、更是對國際法與國際秩序的公然挑戰，我國對此表達嚴厲譴責；國軍及國安單位也都全面掌握並作好萬全準備，請國人安心。

共軍東部戰區發言人施毅今天上午7點30分宣布：共軍將展開「正義使命-2025」軍演；隨後又公告，明天將在台灣周邊舉行實彈射擊，要求船隻和飛行器不要進入公告海空域，演訓範圍形同把台灣完全封鎖。

廣告 廣告

對此，郭雅慧表示，維持台海與印太和平穩定是國際社會的高度共識，中共此舉不但粗暴破壞台海及印太區域的安全穩定現狀，更是對國際法與國際秩序的公然挑戰。對於中共當局無視國際規範，逕自以軍事恫嚇手段威脅周邊國家，我國表達嚴厲譴責；而面對中共單邊挑釁的動態，國軍及國安單位也都有事先及全面的掌握，並作好萬全準備，可以確保國家及國人安全無虞，請國人安心。

郭雅慧指出，近期以來，國際高度關注中共在區域間的威權擴張與軍事威脅。過去幾個月間，中共連續在日本、菲律賓等島鏈周邊進行各種騷擾脅迫，單方面升高區域緊張情勢、破壞現狀。郭雅慧說，呼籲中共當局理性自制，立即停止不負責任的挑釁行為，切勿誤判情勢，成為破壞區域和平的麻煩製造者。我政府也將持續與區域各方密切合作，共同確保以規則為基礎的國際秩序，維護印太和平穩定與安全。（張柏仲報導）