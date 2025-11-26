總統府嚴正澄清！賴清德「未證實」北京2027年攻台

總統賴清德。（圖／東森新聞）





走在街上討論國際局勢的聲音愈來愈多，面對部分媒體報導稱賴清德總統「證實」中國將在2027年攻台，總統府晚間特別出面澄清，強調相關說法是錯誤的片面解讀。

總統府發言人郭雅慧26日表示，賴總統在「守護民主台灣國安行動方案」記者會中，是就目前國際研判與各項公開資訊作情勢分析，指出中國以2027年為節點，正持續推進武力犯台的各項軍事準備。不僅軍事層面動作頻繁，還透過滲透、分化等複合式手段，企圖削弱台灣自由民主的體制，把民主台灣變成威權統治下的「中國台灣」。

郭雅慧強調，賴總統所說的2027年並不是指中國會在該年發動攻擊，而是指出國際資料與美國國會近期報告中顯示，中國領導人要求解放軍在此時間節點前做好攻台準備。這與「將於2027年開戰」是完全不同的概念，卻被部分媒體過度延伸，導致誤解。

郭雅慧也指出，綜觀中國近期在軍事、灰色地帶施壓及其他複合威脅的操作，國際普遍認為2027年前後是台海及印太區域風險較高的階段。正因如此，更凸顯台灣和周邊民主夥伴共同努力的重要性，包括強化國防力量與韌性整備，才能有效嚇阻各種威權企圖。

