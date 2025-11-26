總統府嚴正澄清：賴總統從未「證實」2027年中國攻台

總統賴清德今召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 總統府發言人郭雅慧今（26）日針對部分媒體報導賴清德總統「證實」中國將於2027年攻台一事，鄭重表示這是「錯誤的片面解讀」。

郭雅慧強調，賴總統在記者會上實際表達的內容是：中國正以2027年為節點，推進武統台灣的各項軍事準備，同時也透過軍事以外的各種複合式威脅，包括滲透分化，企圖將自由的「民主台灣」，變成威權統治下的「中國台灣」。

郭雅慧進一步指出，這並非指稱中國將於2027年發動對台的侵略戰爭。她說明，所謂2027年的時間點，根據包括美國國會近期報告在內的資料，是中國領導人要求解放軍做好攻台準備的時間點。

郭雅慧表示，綜合觀察中國近期在軍事及各項複合威脅上的操作，國際普遍研判，相關時間點正是包括台灣在內的區域面臨中國風險最高的時期。因此更突顯台灣需要如同區域各方近期所致力的方向，強化自身國防力量與韌性整備，以有效嚇阻各種威權企圖。

