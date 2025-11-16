總統府回應陸黃海「實彈射擊」引質疑 戰略學者張競：值得國人擔憂

日本首相高市早苗日前一番「台灣有事」言論，引發中、日雙方外交關係緊張。大陸海事局近日發布航行警告，17日起將於黃海中部進行3天實彈射擊；總統府發言人郭雅慧回應，台灣正密切關注此事，並將與包括日方在內的區域各國密切合作，以確保印太地區的安全、穩定與自由開放。對此，曾任海軍中權軍艦艦長的中華戰略學會資深研究員張競向《中時新聞網》指出，好奇郭雅慧的表態，是否有經過國家安全體系估算得失利害。

高市早苗7日在國會答詢時表示，若大陸武力攻台，可能演變成「存亡危機事態」。該言論讓大陸駐大阪總領事薛劍相當不滿，8日深夜於社群媒體X上，發表具威脅性的「斬首說」，引發日本政府抗議。

廣告 廣告

大陸外交部發言人林劍則在10日於記者會上表達強烈不滿，痛批日本粗暴干涉大陸內政；13日再次強烈要求日本應立即糾正，「收回惡劣言論，否則一切後果必須由日方承擔」。

對於大陸的強硬態度，張競直言早就可以預期，但他提到，薛劍在X的發言，字面上雖相當刺耳、貼文也有附上相關新聞連結，但說到底，其實並未直接點名批判。張競認為，日本政壇因這件事暴跳如雷並對陸方加以撻伐，「這不就是對號入座，反而弄巧成拙，糊里糊塗把高市早苗與『骯髒首級』聯結，最後搞成自取其辱嗎」。

張競表示，中、日雙方因高市早苗的涉台發言鬧到不可開交，當雙方關係明顯惡化、態勢逐漸升溫、情緒亦在發酵之際，郭雅慧卻出面軋上一腳，對黃海海域經常性射擊演練大作文章並如此表態，令人質疑是否經過國安體系審慎評估、估算過得失利害，「真是值得國人擔憂」。

【看原文連結】