總統府對大陸黃海實彈演習表態 張競：亂軋一腳令人擔憂
針對日本首相高市早苗近日的發言，大陸除了強烈抗議，並宣布將於17到19日在黃海進行實彈演習，我國總統府發言人則是出面評論大陸黃海射擊演訓。對此，中華戰略學會資深研究員張競批評，總統府發言人出面亂軋一腳，值得國人擔憂。
張競表示，現在北京與東京因為日本首相高市早苗的涉台發言，已經鬧到不可開交，當雙方關係明顯惡化，態勢逐漸升溫，情緒亦在發酵之際，我國的總統府發言人出面軋這一腳，對著黃海海域經常性射擊演練大做文章、表態，他質疑到底有沒有經過國安體系審慎評估，估算過得失利害，恐怕真是值得國人擔憂。
張競指出，北京面對東京如此態度強硬，早就可以預期；派駐日本外交官薛劍粗魯暗諷，字面上確實相當刺耳，儘管也附上新聞聯結，不過到底是沒有點名批判，直接講出誰是「骯髒首級」。
張競認為，日本政壇的政治人物對此暴跳如雷，失去理智加以撻伐，這不就是對號入座，反而弄巧成拙，糊里糊塗將高市早苗與「骯髒首級」聯結，反而搞成自取其辱嗎？
張競直言，日前已有美方智庫學者專家認為，賴清德重視日方關係遠甚於對美國往來，甚至直言當解放軍在大陸的沙漠靶場，擺明繪製美國航艦圖像追瞄射擊、打靶練兵，我方從未表態聲援。現在大陸在黃海實施與東京八桿子打不著的射擊演訓，總統府卻忙不迭地出面表態，如此差別待遇、人情冷暖，賴清德的國安團隊與執政高層，真是搞不清楚誰才是力挺台灣最具分量的朋友。
