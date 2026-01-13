總統府後方亮刀嗆聲！單車男與警對峙當場遭逮

張男拿出戰術刀揮舞，警方到場一度展開對峙。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台北市中正區博愛路160巷口、總統府後方今（13）日中午發生一起亮刀衝突，27歲張姓男子騎乘腳踏車，與人行道上的71歲周姓老翁因禮讓問題發生口角，拿出隨身攜帶的戰術刀嗆聲、作勢恐嚇，附近民眾報警，轄區警方火速趕到，喝令張放下刀械，員警當場逮捕。

警方指出，27歲張姓男子騎乘UBIKE行經博愛路、總統府後方，不滿71歲周姓老翁在人行道上擋路，雙方因為禮讓問題爆發口角糾紛，張男一言不合拿出一把戰術刀，作勢對周翁揮舞，還持續嗆聲，路過民眾見狀嚇得紛紛報警。

員警趕到現場後，先喝令張男把刀放下，隨後上前壓制逮捕，張男聲稱帶刀是為了防身，原本在今天下午3時要去超商上班，因認為走在人行道前方的周姓老翁擋住去路，於是不停狂按車鈴；周姓老翁自認沒有違規，雙方因此爆發口角與肢體衝突。

警方指出，張男一度與員警對峙，經員警喝令張男「刀放下」後才丟棄刀械，無故攜帶刀械部分，將依恐嚇危安罪偵辦，另雙方鬥毆部分，後續將依社會秩序維護法裁處。起初張男堅稱自己沒有犯罪，反控警方逮捕過程不合法，下午聲請提審後又自行撤回。

