總統府憲兵淪共諜 4軍人最重判刑7年定讞

在法警戒護下現身，這位戴著手銬腳鐐，就是負責衛戍總統府的憲兵211營中士賴重宇，他和資通電軍上兵陳文豪，2021年起遭中共情報人員吸收，陸續找來憲兵中士黎育爾、下士林裕凱，以手機翻拍方式洩漏軍中機敏文件，合計收賄184萬元。

而二審高等法院依違背職務收賄、違反《國安法》等罪，分別判處7年至5年10個月不等徒刑，其中3人提出上訴，但最高法院4日駁回，全案定讞。

最高法院刑事副發言人林英志表示，「本院認為原判決量刑妥適，並無違法或不當，被告上訴均違背法律上程式，而駁回上訴確定。」

廣告 廣告

憲兵指揮部政戰主任吳長風指出，「對於少數官兵違背忠貞、叛國的行為，本部表達強烈地譴責。」

檢方起訴此案時，總統府曾表示，中國長期滲透威脅打壓，官兵因為個人私利做出叛國行為，令人不齒。

畢竟近年來軍人涉共諜案層出不窮，陸軍馬防部也有一名孫姓中士，在2022年擔任運輸士期間，因積欠債務無力償還，同樣以手機拍攝「聯合作戰計畫」等資料交付給中方，被高檢署依違反《國安法》等罪起訴，求處重刑12年。

民進黨立委王定宇說：「在2016到2019年的國安修法加嚴、加重，在最近的起訴與判例當中，可以看到確實有提高求刑跟量刑。中共對台灣的威脅跟滲透越來越多、越來越新的樣態，所以國安的法律，確實有一些需要補強的地方。」

民進黨立委王定宇指出，共諜案類型越來越多元，因此他近期提出《陸海空軍刑法》第24條修正草案，明訂以言語、舉動等，對敵人表示效忠者，處2年以上、7年以下有期徒刑，喊話朝野立委共同支持。

更多公視新聞網報導

前海軍士兵被中共特工吸收 誘現役軍人外洩機密被起訴

涉共諜案遭起訴同日開庭 退將、綠營前黨工均否認犯罪

退役中將高安國涉共諜案 今開庭駁「沒有對不起國家」

