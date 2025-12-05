總統府憲兵營、資通電軍4士官兵淪共諜 最重判7年定讞

〔記者張文川／台北報導〕負責總統府衛戍任務的憲兵211營時任中士賴重宇、中士黎育爾、下士林裕凱，以及國防部資通電軍指揮部上兵陳文豪等4人，4年前陸續被中國情報人員吸收當共諜，以手機翻拍任職單位的軍事機密賣給中方，共獲取不法報酬184萬元，4人偵、審時均坦承犯行，二審高等法院今年8月依違背職務收賄、國家安全法洩漏應秘密公務文書等罪，各判刑5年10月至7年不等徒刑，最高法院今駁回上訴，全案定讞。

4人的確定刑期分別為，賴重宇7年有期徒刑、黎育爾6年7月、陳文豪6年5月、林裕凱5年10月。林裕凱於上訴三審期間撤回上訴而先行確定，已移監執行；賴重宇等3人目前仍在押，上訴被駁後，近期也將移監服刑。

檢方調查，賴重宇、陳文豪於2021年底結識被中國情工人員吸收的台籍黃姓男子(通緝中)，黃男以金錢報酬引誘2人提供軍事秘密，2022年4月陳文豪以手機翻拍任職單位的非軍事機密、但仍為公務上應秘密之文書，轉傳給賴重宇，賴重宇連同自己翻攝的公務文件，轉傳給黃男交給中方。

陳文豪曾探詢數名資電部同袍賣資料賺外快的意願，但都被拒絕而未遂。賴重宇調離原職前，透過「學長拉學弟」方式引介同單位的黎育爾接手，黎育爾退伍前又引介林裕凱接棒，3人「接力」持續竊取公務秘密洩漏給中方。

檢調獲報展開偵查，約談賴重宇等4人到案，4人均坦承犯行，皆供稱因缺錢花用而同意翻拍軍中機敏文件傳給中方以牟利；4人因資料機敏程度各獲得不同報酬，賴男收賄46萬、黎66萬元、陳45萬元、林26萬元，4人不法所得共184萬元，一併宣告沒收。

法院判決斥責4名現役軍人，受國家長期栽培，分別職司戍衛總統府勤務及情報機關，均屬極具機敏的單位，卻被中方收買洩漏總統府、電指部內部資料，背叛國家，危害國家安全，考量4人皆坦認犯行，並繳交全部犯罪所得，依違背職務收賄、國安法之刺探收集公務應秘密文書等罪，減刑量處5年10月至7年徒刑、褫奪公權5年或6年確定。

