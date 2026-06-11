總統府提名監察院正副院長陳永興、王榮璋 27人名單曝光
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導
副總統蕭美琴今(6/11)公布下屆監察院正副院長及監委提名人選，正副院長為陳永興、王榮璋，以及27名監委，蕭美琴表示，本次提名有三大考量：專業、人權守護、在地連結。
蕭美琴上午主持「監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」，並說明總統賴清德此次提名的三大考量。第一，專業領域有廣度，全面發揮監察量能；第二，人權守護有溫度，加強關照弱勢權益；第三，在地連結有深度，積極傾聽民眾需求。並表示，未來的監察院會是人民與政府的橋梁，此次被提名人專業背景多元，相信能全方位監督政府施政，提升監察效能。
蕭美琴表示，第6屆監委任期將於7/31屆滿，賴總統依法提名第7屆監委29人，以陳永興先生為院長兼任國家人權委員會主任委員；王榮璋先生為副院長，將在今天咨請立法院同意。
蕭美琴指出，陳永興為素負聲望的人權醫師，曾任台灣人權促進會會長、國大代表、立法委員、高雄市衛生局局長及羅東聖母醫院院長。曾參與發起二二八公義和平運動，投身總統直選憲改工程；倡議社福人權法案，深耕地方醫療服務；並創辦民報，為轉型正義發聲，實為台灣民主公義社會的重要推手。
蕭美琴說，王榮璋為現任監委。長期服務於社會公益團體，深耕弱勢人權保障工作。立委任內推動國民年金、財政紀律等改革法案。監委任內，致力推動身障者平權，監督政府落實相關國際公約，為國家人權委員會制度化運作貢獻力量，因此，也將繼續擔任國家人權委員會當然委員。
另27名監委名單如下：
基督長老教會玉山神學院講師高天惠Eleng Tjaljimaraw、監委張菊芳、台灣勞動與社會政策研究協會執行長張烽益、中華民國智障者家長總會秘書長林惠芳、台灣社會福利總盟秘書長孫一信、台灣展翅協會副理事長李麗芬、監委陳景峻、律師彭紹瑾、屏東城鄉發展文教基金會董事長廖婉汝、監委葉宜津、最高檢察署書記官長林麗瑩、台灣高等法院法官兼庭長侯廷昌、台灣民主基金會副執行長李光章、監委林文程、監委賴鼎銘、文化大學法律學系教授邱駿彥、媽媽氣候行動聯盟常務理事徐光蓉、前衛福部長邱泰源、監委賴振昌、律師莊勝榮、律師全聯會副理事長吳梓生、前國家文化總會副秘書長王志誠、前考委Iban Nokan、前新北市勞工局長謝政達、台師大副教授林佳範、不當黨產處理委員會專委許有為、台南市副市長趙卿惠。
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