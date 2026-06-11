總統府提第7屆監委名單 莊瑞雄：盼立院支持優秀人選

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民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，監察院人事提名兼顧不同黨派，盼朝野以能力及社會評價為考量。（圖／方萬民攝）

總統府今（11）日公布監察院第7屆正副院長及監察委員被提名人。其中包含國民黨前立委廖婉汝、新北市前副市長謝政達等人，引發外界關注在野黨態度。對此，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，相關人事提名兼顧不同黨派，期待立法院審議人事權時，能以個人能力、社會聲望及社會評價為考量，共同支持優秀人選。

監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人。（圖／周志龍攝）

第六屆監委任期將於7月31日屆滿，監察委員提名審薦小組召集人、副總統蕭美琴今天宣布，總統賴清德提名前任台灣人權促進會會長陳永興，擔任監察院長、現任監察委員王榮璋為副院長，另提名27人擔任監委。相關人事案將函送立法院審議，總統府也呼籲朝野以客觀角度審視被提名人，維持監察院正常運作。

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莊瑞雄認為，新一屆監察院人事案兼顧到不同黨派，立法院若要反對要有理由。他並期待，朝野在審查時，能考量個人社會聲望、能力和社會評價，「若是優秀人選，大家共同支持」。

值得一提的是，此次提名名單中，包括國民黨前立委廖婉汝及新北市前副市長謝政達，引發外界關注國民黨團對人事案的態度。對此，莊瑞雄表示，被提名人納入不同黨派當然是釋出善意，但在野黨是否埋單就不曉得。他進一步指出，他不認識謝政達，因此無從評論；至於廖婉汝，他形容對方是「好人、大姐頭」，過去也曾與其競選過，認為她是一位非常棒的政治人物。

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