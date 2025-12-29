政治中心／王云宣、李志銳、SNG 台北報導

每年超夯的總統府新春賀卡系列，搶先公開，今年總統府找來台語文學家白聆發想賀詞，書法名家余天賜代筆揮毫，以"七喜春來"題字，春聯內設計藏有"馬匹"元素，另外賀卡部分，則以"黃、金、紅"充滿福氣的色彩為重，充滿吉祥風！

總統府新春賀卡公開！ 黃金紅配色、春聯藏馬匹元素添喜氣

總統府秘書長潘孟安（右三）、副秘書長何志偉（右二）、鄭俊昇（右一）一同出席總統府新春賀卡發表會（圖／民視新聞）「七喜春來馬到成功。」

廣告 廣告

2026總統府最新賀年卡亮相，馬年當然少不了馬匹昂首闊步，要國人新的一年充滿自信，而每年除舊布新，必貼的春聯，不是老套的馬到成功、也不是一馬當先，而是以"七喜春來"題字。

總統府秘書長潘孟安：「"七"是代表十二生肖的馬，也是在我們十二生肖中，排名第七順位，"七喜"代表七種不同的喜事及祝福，也祝福我們在馬年，大家都有幸運好事，迎春順利這樣的意涵。」

春聯看似隻字未提"馬"，但七喜春來的七，就代表生肖第七順位，鼠牛虎兔龍蛇"馬"，同時"七喜"，也象徵平安、健康、豐裕、幸福、成功、愛情、和樂，福氣滿滿，另外圖案設計上，更是滿滿巧思，像是頂端的2026，有著台灣最高峰"玉山"剪影，象徵國家高度，而"丙午年"裡，也藏著馬匹奔騰剪影。

總統府新春賀卡公開！ 黃金紅配色、春聯藏馬匹元素添喜氣

2026總統府春聯以"七喜春來"提字 七代表順位七的生肖馬 七喜則是七種祝賀（圖／民視新聞）而電子賀卡，充滿紅、黃、金元素，想領的民眾，現在就能到官網下載，至於實體賀卡，雖然非人人拿得到，設計依舊不馬虎。

總統府賀年卡系列設計師諾米：「我們在設計賀年卡的時候，特別挑選接近車票的尺寸，馬在古時候是交通工具，象徵著這匹充滿自信的馬匹，帶領我們勇往直前。」

總統府新春賀卡公開！ 黃金紅配色、春聯藏馬匹元素添喜氣

2026馬年到來 總統府新春賀卡系列搶先公布（圖／總統府提供）即將迎接馬年到來，總統府系列賀卡年末搶先公布，元旦升旗典禮當天，總統除了將按慣例，在上午9點發表新春談話，到下午四點前也將發送第一波紅包袋，再來就得等1月底，開始領取，每年最搶手的福袋，則會在春節期間，由正副總統走春時親自發送，讓民眾2026迎新春，好運"加馬"！

原文出處：總統府新春賀卡公開！ 黃金紅配色、春聯藏馬匹元素添喜氣

更多民視新聞報導

台灣昂首向前！總統府賀年卡設計出爐 春聯「七喜春來」寓意曝光

中國圍台軍演！鄭麗文稱總統連累台灣 郭雅慧喊團結：盼藍白做正事

限24小時內道歉！黃國昌竟嗆告賴清德 總統府籲：先回立院做正事

