總統府旁亮刀原因曝光 將遭移送

台北市今（13）日中午發生一起驚悚亮刀事件，一名張姓男子在人行道與行人發生爭執後，竟當街抽出刀械作勢恐嚇，事發地點距離總統府不到百公尺，警方迅速出動大批警力到場處理，張嫌也將被移送法辦。

中午12時7分博愛路160巷口附近，張姓男子騎乘腳踏車行經人行道時，與周姓行人因禮讓問題發生口角，進而爆發肢體衝突，張男隨後從背包內取出一把戰術直刀，對行人作勢恐嚇，嚇得民眾立即報警。

由於地點敏感，警方獲報後立即派出支援警力，將張男團團包圍，並持槍喝令其放下刀械。張男最終將刀丟棄在地，隨即遭警方壓制逮捕並帶回偵辦。警方表示，張男供稱當時正趕著前往上皮拉提斯課程，刀械是透過網路購買作為防身用途；針對其無故攜帶刀械並恐嚇他人行為，將依恐嚇危安罪偵辦，雙方衝突部分，另依《社會秩序維護法》裁處。

衝動亮刀 張嫌遭移送

據了解，張嫌是一名超商店員，事發前騎乘腳踏車準備還車，監視器畫面曝光，警方透露，張嫌事後聲請提審，但已遭法官駁回，待完成筆錄後，將依法移送相關單位進一步偵辦。

