總統府旁亮戰術刀揮舞！ YouBike騎上人行道爆衝突 單車男與警對峙被逮

社會中心／陳韋劭報導

男子持刀與警方對峙。（圖／翻攝畫面）

總統府附近今天（13日）中午發生一起亮刀衝突，一名男子在博愛路人行道上騎乘腳踏車，與步行民眾發生口角及肢體衝突，男子竟拔出戰術刀作勢揮舞，引起恐慌，還與獲報到場的員警對峙，最後被逮捕帶回偵辦。

據目擊民眾指出，這名男子牽著 YouBike在人行道上，跟前面的一對夫妻說借過，但對方認為這是人行道，請他從外面走，雙方因此吵了起來，男子走到前面便直接亮刀。目擊民眾見狀拍下影片，並PO網分享在社群。

警方指出，13日中午12時許獲報，北市博愛路160巷口有人持刀揮舞，員警趕赴現場，經了解，張姓男子（27歲）於人行道騎乘腳踏車與行人周姓男子（71歲）因禮讓情形發生口角，衍生肢體衝突，張男遂持戰術直刀作勢恐嚇。

男子所持有的戰術刀。（圖／翻攝畫面）

警方表示，張男一度與員警對峙，經員警喝令張男「刀放下」後，他才把刀械丟棄，後續已由介壽所員警逮捕，張男無故攜帶刀械部分，將依恐嚇危安罪偵辦，另雙方鬥毆部分，後續將依社會秩序維護法裁處。

