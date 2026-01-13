總統府旁 男亮刀恐嚇老翁

二十七歲張姓男子騎乘腳踏車因人行道禮讓問題與七十一歲周姓老翁發生口角，張男情緒失控，竟取出隨身攜帶的戰術直刀作勢揮舞恐嚇，最終遭警壓制送辦。（記者孫曜樟翻攝）

記者孫曜樟∕台北報導

台北市博愛特區十三日中午發生一起持刀恐嚇事件。二十七歲張姓男子騎乘腳踏車，因人行道禮讓問題與七十一歲周姓老翁發生口角，雙方爆發肢體衝突，張男取出隨身攜帶的戰術直刀作勢揮舞恐嚇。轄區警方獲報後趕抵，喝令張男放下刀械並當場逮捕，全案依恐嚇危安罪及《社維法》送辦。

中正警一分局中午接獲民眾報案，指博愛路一六０巷口有一名男子持刀揮舞。介壽派出所的員警趕赴現場，發現張男騎乘腳踏車於人行道上，與周姓行人因禮讓問題起爭執，雙方從口角到推擠拉扯，張男竟從隨身包包中拿出一把戰術直刀對周翁揮舞並嗆聲。

警方到場後，喝令張男「刀放下」，張男丟棄刀械，員警隨即上前壓制逮捕，未造成人員傷亡。

但由於地點位於博愛特區內、距離總統府不到一百公尺，且鄰近台銀文物館，維安層級敏感，警方仍出動大批警力應變。

警方調查，張男任職於超商，中午騎乘YouBike前往上皮拉提斯課程，行經該處時與周翁因禮讓情形發生糾紛。張男向警方表示，刀械在網路上購得，主要用於防身。

張男無故攜帶刀械部分，警方依恐嚇危安罪偵辦，並移送台北地檢署複訊。至於雙方當街鬥毆行為則依違反《社維法》裁處。張男一度認為逮捕程序不合而申請提審，但經思考後自行取消。