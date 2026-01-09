總統府春節前致贈茂谷柑 關懷彰化榮家長輩傳遞溫暖祝福

▲彰化榮家主任蘇再勝分贈與職員住民，由各堂房長代表領取。（圖／彰化榮家提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】農曆春節將屆，為表達政府對榮民長輩的關懷與敬意，總統府115年1月8日於春節前致贈象徵吉祥與圓滿的茂谷柑予彰化榮家，向住民長輩提前獻上新年祝福，祝願大家平安健康、幸福圓滿。

▲長輩感受到總統度墜民長輩的關懷。（圖／彰化榮家提供）

此次致贈的茂谷柑，果實飽滿、色澤金黃，不僅象徵「大吉大利」，也代表政府對榮民長輩長年為國奉獻的感念與重視。彰化榮家在接獲這份心意後，隨即妥善分送給每位住民長輩，讓大家在春節前就能感受到濃濃的年節氣氛與社會溫情。

廣告 廣告

彰化榮家主任蘇再勝表示，榮民前輩多半歷經戰亂年代，為保家衛國付出青春與心力，政府始終銘記於心。總統府於春節前特別致贈茂谷柑，不僅是一份年節禮品，更是一份溫暖的祝福，讓長輩們感受到「被關心、被惦記」，意義格外深遠。

住民長輩在收到茂谷柑後，臉上洋溢著笑容，紛紛表示感謝政府的用心。有長輩分享，雖然年紀漸長、行動不便，但在榮家有完善的照顧與溫馨的生活環境，加上社會各界的關懷，讓他們感到十分安心，也對即將到來的新年充滿期待。

在新春佳節前夕，這一箱箱茂谷柑不僅帶來甘甜的滋味，更傳遞出政府對榮民長輩滿滿的祝福與感謝之意，也為即將到來的農曆新年增添溫馨祥和的氛圍。彰化榮家主任蘇再勝更表示，春節期間將持續規劃多元且適合長輩參與的節慶活動，包括圍爐餐敘、文康娛樂與健康關懷服務，讓住民在安全無虞的環境中感受年節熱鬧氣氛，歡喜迎新年。