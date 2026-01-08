總統府春節致贈茂谷柑 屏東榮家長輩備感關懷

記者孫建屏／綜合報導

為迎接農曆馬年春節，總統府特別致贈屏東榮家一批象徵吉祥與祝福的茂谷柑，向長年為國家奉獻心力的榮民長輩表達誠摯關懷與新春祝賀，展現政府對榮民照顧工作的重視與持續投入，令長輩們感到備受關懷，並表示，雖然年歲漸長，但每逢佳節仍能感受到政府及社會各界的關懷，內心十分溫暖，也為即將到來的春節增添喜悅。

屏東榮家家主任李秦強表示，感謝總統府長期以來對榮民及眷屬的關心與支持，總統致贈茂谷柑，不僅寓意吉祥、圓滿，更代表對榮民長輩身體健康、生活平安的美好祝福，令長輩們感到暖心，更加期待充滿幸福的一年。

總統府致贈屏東榮家象徵吉祥與祝福的茂谷柑，令住民長輩們感到備受關懷。（屏東榮家提供）

屏東榮家長輩們拿到總統府致贈的茂谷柑非常開心。（屏東榮家提供）

