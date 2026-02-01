總統府春聯及紅包袋 今起行政院中部聯合服務中心開放領取

〔記者蘇金鳳／台中報導〕再過2週就是農曆春節，行政院中部聯合服務中心從今天上午9點開始發放總統賴清德與副總統蕭美琴的聯名的春聯，還有小紅包袋，行政院中部聯合服務中心執行長陳錦倫表示，由於數量有限，一人限領一份。

今年總統府的春聯是由總統賴清德及副總統蕭美琴聯名「七喜春來」春聯及紅包袋 ，總統府已從元月31日開放索取，但為方便民眾就近索取，今天起中部的民眾可就近前往行政院中部聯合服務中心索取，每天上班時間上午9點到下午5點開放領取，數量有限，發完為止。

行政院中部聯合服務中心表示，「七喜春來」是台語文學家白聆，特別為春聯創作賀詞，由高雄書法名家余天賜揮毫，並由台灣新生代插畫家陳于峰以白馬作為主角，設計紅包袋、春聯。

