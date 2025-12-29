總統府曝光馬年春聯「七喜春來」 紅包袋、福袋也出爐！發放時間一次看

記者盧素梅／台北報導

總統府今（29）日公布115年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋、福袋及網站改版相關內容。為迎接115年（歲次丙午）「馬」年的到來，總統府特別製作總統、副總統賀年卡及春聯、紅包袋、福袋，傳達總統及副總統的新春祝福，祝福國人新年萬事順心如意、國運繁榮興盛。總統府也推出電子賀卡，即日起可以在總統府網站下載。

總統府今（29）日公布115年總統、副總統賀年卡、春聯、紅包袋、福袋。（圖／記者盧素梅攝影）

今年的春聯以「七喜春來」四字呈現，總統府發言人郭雅慧表示，七喜春來的寓意是「幸運好事，迎春順達」，而「馬」是12生肖第七順位，七喜則代表平安、健康、豐裕、幸福、成功、愛情與和樂。

潘孟安秘書長表示，這次賀年卡是新生代設計師，用創意象徵新一年台灣向前邁進，「七喜春來」則是文學家老師的發想，「七」代表12生肖的馬，「七喜」代表不同喜事跟祝福，祝福馬年大家有幸運好事，迎春順利的意涵。

針對春聯、紅包袋發送方式與時程，郭雅慧表示，發放時間為115年1月31日(六)起至2月13日(五)止，將配合總統府開放參觀活動發送給參觀民眾，民眾也可就近到行政院中部、雲嘉南區、南部、東部及金馬聯合服務中心洽取。

