總統府歲末童樂會 副總統：致力守護兒童與家庭

「奔向幸福嘉年華」歲末聯歡童樂會今天(1日)在總統府舉行，副總統蕭美琴應邀出席參觀攤位並與小朋友們親切互動。副總統致詞表示，政府將在衛福部設立兒少及家庭支持署，為下一代打造更安全穩固的成長環境，政府也會持續推出系列措施來守護兒童與家庭，全力做每位父母的「神隊友」。



總統府歲末聯歡童樂會由社團法人中華身心障礙者職業技藝協會主辦，副總統蕭美琴表示，她走進會場時看到許多身障藝術家充滿生命力的作品，尤其馬年即將到來，相信以馬為主題的作品能帶來新年希望，並讓孩子擁有更多自由與想像空間。

副總統指出，政府今年將推出一系列措施來守護兒童與家庭，希望透過制度及彈性的實質津貼減輕家庭負擔，讓父母更能安心陪伴孩子的成長，副總統說：『(原音)每位孩子都是台灣未來的希望，也值得我們共同守護，政府現在也積極在籌備成立兒少及家庭支持署，期盼能整合保護、健康及家庭政策所有的資源，為下一代打造一個更安全、更穩固的成長環境，讓孩子們都能在愛以及健康的環境中茁壯。』

副總統表示，總統直選即將30週年，而這個童樂會慈善活動則已舉辦30幾年，等於歷經台灣的民主轉型，並見證總統府做為人民做主的空間來持續結合公益活動與社會各界愛心，她很高興總統府能為小朋友開放，讓他們在這裡開心齊聚，並進一步讓社會更加關注相關議題。(編輯：沈鎮江)