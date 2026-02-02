總統府歲末聯歡童樂會 手搖飲業者公益傳心意

農曆新年將至，在回顧一年的行動之餘，也迎來展望未來的時刻；成立於二○○八年、至今全台門市超過三百六十間，並拓展至美國與加拿大十餘間、以果粒茶聞名的手搖飲業者麻古茶坊，長期以來不僅專注於產品與服務，也持續思考自身在社會中的角色；對麻古而言，回應社會需求是一份不因規模而改變的責任，麻古始終相信，公益是一條與社會共好、與善良同行的路，因此選擇透過貼近生活的方式，連結不同的善意，在能力所及之處，穩定且持續地接住更多需要被照顧的對象，也為新的一年累積更踏實的期待。(見圖)

麻古茶坊今(二)日說明，近日以公益支持者角色，參與由「社團法人中華身心障礙者職業技藝協會」辦理的「二○二六奔向幸福嘉年華-總統府歲末聯歡童樂會」，該活動至今已連續舉辦三十八年，該協會長期致力於公益行動，特在年節前夕，為弱勢孩童打造一個安心、溫暖且充滿陪伴感的節慶體驗。

本屆活動於總統府南、北苑舉行，邀請來自身心障礙、低收入、寄養與安置機構、偏鄉原住民及隔代教養家庭等約六百位孩童與陪同者參與，透過舞台演出、互動體驗與年節贈禮，讓孩子在歲末時刻感受到被重視與被關懷；麻古這次提供飲料提袋，作為年節禮品的一部分，陪伴孩子迎接新年，對麻古而言，這只提袋所提起的，不只是飲品，也象徵品牌希望在自身能力所及之處，透過實際行動，接住更多需要被關懷的對象。

這次參與歲末童樂會對麻古而言並非單一行動，而是品牌多年來持續投入公益的縮影，自二○一五年起，麻古連續十年投入「愛分享音樂會」，透過音樂陪伴孩子成長，讓更多不同背景的家庭得以在文化與情感中獲得支持；同時，也連續數年支持家扶基金會與World Vision世界展望會，關注弱勢家庭、兒童教育與生活扶助，將資源送往更需要被看見的地方。除關注兒少議題外，麻古亦挹注全國小學龍子盃籃球邀請賽，支持基層運動發展，讓孩子在運動中建立自信與團隊精神；在地方層面，麻古也與各地政府及農會合作，透過實際行動回應在地需求。更重要的是，全台超過三百六十間門市的加盟主，長期在各自社區中默默付出，從地方關懷到公益協助，以不同形式累積微笑，讓公益與善意不只存在於大型活動，而是自然地融入日常生活之中。

麻古茶坊始終相信，企業的社會責任在於在每一個當下，都能找到合適的位置，持續為社會帶來正向影響；無論是參與公共行動、支持長期公益計畫，或陪伴加盟夥伴在各自社區中穩定付出，麻古選擇以貼近社會的方式，從不同角度連結並累積著相同的善意，進而讓行動自然發生，透過多年來一次次的實際參與，能讓更多心意被接住、被放大，並持續成為日常的一部分，一同在新的一年裡，與社會共好、與公益同行。