總統府歲末聯歡童樂會 蕭美琴：政府將推新措施 盼成爸媽的「神隊友」

副總統蕭美琴今下午出席在總統府舉行的「奔向幸福嘉年華 總統府歲末聯歡童樂會」。

副總統蕭美琴今（1）日下午出席在總統府舉行的「奔向幸福嘉年華 總統府歲末聯歡童樂會」，她致詞提到，今年政府將推出一系列新措施，守護兒童、家庭，希望能做各位爸爸媽媽的「神隊友」，並希望透過制度及彈性的實質津貼減輕家庭的負擔，讓大家更能安心陪伴孩子的成長。

蕭美琴致詞指出，非常高興再次歡迎大家來總統府，若安靜傾聽，可聽到除了下雨聲，還有許多小朋友歡樂的聲音。總統民選至今將30週年，但這項慈善活動已30幾年，等於歷經台灣的民主轉型，也見證總統府這空間作為「人民做主」的空間，持續結合各種公益活動、社會各界的愛心，很高興能開放作為小朋友一年一度在過年前，齊聚歡心、同時受到社會更多關注的地方。

蕭美琴提到，等下大家參觀攤位時，應會看到許多精彩的亮點，就像她剛走進來時，看到許多身障藝術家充滿生命力的作品，尤其馬年即將到來，看到斑馬、亮麗的粉紅色馬，都是充滿著活力且帶笑容的馬，相信能夠帶給大家一些新年的希望，以及讓孩子擁有更多對未來充滿自由與想像的空間，探索這世界。

蕭美琴說，上週末她參加紙風車劇團「368兒童藝術工程」二十週年特別演出，相信紙風車跟今天活動一樣，都是深入偏鄉，透過藝術、不同活動，讓所有小朋友都能感受，沒有一個孩子是會被放棄的，沒有一個孩子要被忽略。「我們用集體的力量給他們更多的溫暖，也做他們最堅韌的後盾。」

蕭美琴強調，當然，除了民間的力量，政府更是大家最堅強的後盾。對政府本身的角色，當然會持續更高的期許，今年政府也將推出一系列新的措施，守護兒童及家庭，希望能夠做各位爸爸媽媽的「神隊友」，並希望透過制度及彈性的實質津貼減輕家庭的負擔，讓大家更能安心陪伴孩子的成長。

蕭美琴表示，每一位孩子都是台灣未來的希望，也值得共同守護，政府現在也積極籌備、成立「兒童及家庭支持署」，期盼能整合、保護、健康及家庭政策所有的資源，為下一代打造一個更安全、更穩固的成長環境，讓孩子們能在愛及健康環境中茁壯。最後，再次感謝今天所有的夥伴們，能夠讓雨天中的總統府變得這麼溫馨，有這麼多的歡樂及笑容。

