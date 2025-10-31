總統府氣候委員會睽違半年再開會 關注氣候調適、建築淨零
睽違半年，總統府氣候變遷對策委員會昨（30）日召開，委員會表示，在下月即將舉行的聯合國氣候大會前，將正式公布台版「NDC3.0」，宣布我國2035年減碳目標。半年來極端氣候事件頻傳，委員會關注地方的減碳責任及風險調適作為不足，環境部表示，未來中央補助款可能與各縣市減碳及調適規劃的表現連動，也將與地方研議、訂出各縣市的減碳責任與氣候調適指標。
總統賴清德在會中針對建築淨零提出三項指示，要求內政部研議強制要求不動產租售時揭露建築能效標示、2028年完成中央機關建物能效健檢、加速推動淨零建材及創新，並訂出2030、2032年的階段性目標及強制標準。
減碳共同擔責 彭啓明：研議中央補助款與地方氣候表現連動
總統府昨（30）日召開第五次氣候變遷對策委員會，總統賴清德表示，極端氣候是全球新常態，除了颱風接連來襲，持續到10月的高溫更是清楚警訊。新關稅壁壘及綠色供應鏈要求，也正重組國際貿易格局，但政府會堅定綠色轉型方向。
賴清德強調，台灣去年綠色科技產業附加價值超過5000億元、占GDP的2%，其中循環經濟、再生能源、提升能源效率等相關產業更占73%，是驅動國家整體綠色成長的強大動能。
此次原訂7月舉行的會議，因8月重啟核三公投而延期。下半年災害頻傳，7月丹娜絲颱風重創中南部光電案場、南部豪雨事件、9月馬太鞍堰塞湖溢堤釀災。因應日益頻繁的複合式災害，有兩位委員，媽媽氣候行動聯盟秘書長黃品涵與地球公民基金會董事長李根政都提出將災害防治納入討論，並建議委員會的「國土永續韌性小組」提出整合氣候調適與防災的治理架構。
本屆新任委員，成大建築系特聘教授林子平則強調，台北是近年亞洲升溫最快的城市，應特別關注都市戶外勞工、高齡者、孕婦及慢性病患的安全。
賴清德還強調，本週六民間團體將舉行「為氣候而走」遊行，淨零工作除了政府帶頭，也需要社會的共識、產業的活力，以及全民的參與，「我們歡迎更多國人一起來關注氣候變遷的議題。」
與國際同步 下月公布我國2035減碳目標
今年1月，總統府氣候變遷委員會宣布台灣2035年「beta」版減碳目標為36～40%。委員會執行秘書、環境部長彭啓明表示，台版「NDC3.0」（國家自定貢獻）正在行政院審核當中，將在下個月舉行的聯合國氣候大會（COP30）前向全球公布，與各國時程同步。彭啓明並表示，日本是60%，南韓目標可能落在24～48%之間。
彭啓明表示，近期多起災害都凸顯縣市政府風險管理上的不足，未來中央補助款項將可能與各縣市在減碳及調適規劃上的表現連動，環境部也承諾將與地方研議、訂出各縣市的減碳責任與氣候調適指標。
學者：財劃法討論當前，正是氣候權責分配契機
委員之一的台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯會後受訪表示，原預期委員會中可以進一步討論民間針對台版NDC3.0目標的建議，但最後並未被納入議程，令人婉惜。他表示，NDC3.0是國際要求，但國內淨零目標的達成，更仰賴各部門的行動方案及執行。部分縣市每年編列巨額淨零預算用於宣導，沒負起實質責任，推動再生能源更是明顯消極，中央提供小屋頂光電補助，台北市只申請了300萬，遠低於其他縣市動輒上千萬規模，「說要推動淨零城市，結果喊出來的屋頂光電目標卻都沒超過500MW。」
趙家緯指出，地方政府依《氣候法》繳交的「地方氣候變遷調適計畫」，品質也差強人意。近期行政院將提出財劃法修正草案，正是中央與地方討論權責分配的契機。地方既已訂出淨零自治條例，又將透過財劃法獲得更多資源，就應展現執行能力，如以地方預算補助設置光電、儲能設備，又或者協助建築節能、老舊家電汰換等。
此外，《氣候法》要求地方提交第三期（2026～2030年）溫室氣體減量執行方案，中央也可藉此對地方設定應達成的具體目標。
「屋頂光電義務化」12月公告 內政部：可提升都市能源韌性
內政部次長董建宏在會中表示，「建築物設置太陽光電發電設備標準」草案將在12月正式公告，強制要求新建、增建或改建的建物建築面積達1000平方公尺（約300坪）以上，應每20平方公尺設置1瓩（kW）太陽光電，每年預計可新增約170MW裝置容量。
董建宏表示，屋頂光電可增加都市內部的能源供給，尤其對於像台北這樣的大型都市，更能因應緊急災害發生時的用電韌性。他也表示，內政部已與台電、地方政府合作盤點出全台184處「易成孤島地區」，希望建構此類地區的能源自主韌性，已啟動14處建置評估作業，以烏來福山示範計畫為例，一年可發電2.7萬度；結合儲能則可供給民生、消防等緊急用電14天。
住商排碳居第三 賴清德指示三項建築淨零目標
住商部門排碳占全國兩成，僅次於能源與製造部門，內政部喊出2030年減碳35%目標。
總統府發言人郭雅慧轉述，總統賴清德在會中針對建築淨零提出三項指示。首先，全國各中央機關及國營事業應於2028年底前，完成所轄建築的能效診斷與改善規劃。其次，內政部應研議強制要求不動產租售時揭露建築能效標示，讓節能反映在市場價值。此外，內政部也應加速推動淨零建材、智慧化技術研究、引導業者創新，並訂出2030、2032年的階段性目標及強制標準。
董建宏表示，內政部未來三年將投入50億元推動「老宅延壽」代替拆除重建，預計整建維護500棟4～6層樓的集合住宅，以及6層樓以下的透天厝，每年預期可減碳35.5萬噸。
此外，內政部預計至2030年改善645棟舊公有建物能源效率。原訂2030年所有公有新建物均要達到建築能效1級或1+級（近零碳建築）目標，改為提前在明（2026）年達標。
總統府氣候變遷對策委員會已經運作滿一年，本次會議增加兩名新委員，包括關注高溫調適的成大建築系特聘教授林子平，以及台灣科學媒體協會常務理事、行政院青年諮詢委員會雷雅淇。另由於內閣重組，8月上任的國發會主委葉俊顯、經濟部長龔明鑫也加入委員會。
其他人也在看
颱風延長賽沒結束？專家估下周恐雙颱形成 曝「1警訊」：注意炸雨
已經過了霜降日期，來到10月底，恐怕還是有颱風生成機會。天氣專家吳勝宇今（30）日強調，晚上東北季風會增強，但太平洋熱帶洋面仍相當活躍，目前有3個系統擾動；氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」認為，未來預估恐有2個颱風生成，儘管路徑變數仍大，但須特別留意。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
連續2波！這天冷空氣殺到「連冷4天」低溫見1字頭
連續2波！這天冷空氣殺到「連冷4天」低溫見1字頭EBC東森新聞 ・ 1 天前
今晚低溫恐探17度！專家曝「新颱風侵台機率」：2關鍵要再觀察
東北季風再度增強，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今（31）日北台灣再度轉涼，今晚到明晨最低溫將來到17度。至於菲律賓東南方熱帶擾動近日有機會增強為颱風，雖直接威脅台灣機率低，但仍可繼續觀察其進到南海的變化及外圍水氣是否往北擴。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
把握今天好天氣！北部高溫上看29度 這時起「雨變強擴大」低溫下探19度
終於迎來好天氣！今日（10/30）東北季風減弱、華南雲系東移，僅北海岸及東半部有零星降雨，氣象署今日清晨也解除大雨特報。其餘地區天氣穩定，北台灣氣溫今日白天將有明顯回升，高溫上看39度，不過到了晚上東北季風再度增強，北部及東北部入夜逐漸轉涼，並有局部短暫雨發生。太報 ・ 1 天前
入秋以來最大降溫！東北季風恐影響至下週六 北台3地區低溫下探18度
中央氣象署指出，今（31）日鋒面通過及東北季風增強，清晨苗栗以北有局部短暫陣雨，花東地區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，白天起鋒面遠離，降雨轉為以迎風面為主，基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大臺北平地、桃園地區及竹苗山區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨；北臺灣天氣再度轉涼，整天氣溫約21至26度，其他地區早晚也涼，低溫22至24度，白天高溫三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
機車齒輪油多久換一次？自己動手更換很麻煩嗎？如何檢查空氣濾清器？│機車小百科
先前教大家DIY更換機車機油，接著輪到齒輪油了，究竟齒輪油有什麼用途？多久該換一次呢？另外，本篇也要教大家檢查空氣濾清器，全都想自己動手DIY省錢？本文一次告訴你怎麼做！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 4 小時前
終於放晴！明東北季風減弱北部重返30度 未來天氣趨勢一次看
[Newtalk新聞] 下了快半個月的雨，明(30)天終於將迎來好天氣，氣象署指出，明天白天東北季風減弱，不只雨量較少，氣溫也將明顯回升，北台灣有機會重回30度左右，不過明晚又會有新一波東北季風增強，一路降溫至11月3日，但這次冷空氣水氣較少，僅迎風面北部、東半部有短暫陣雨。 氣象署指出，明日白天東北季風減弱，是接下來一週中降雨較少的一天，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮可能有零星降雨出現，午後高屏地區、其他山區可能有零星午後陣雨，但雨量不多，且北部、宜蘭白天氣溫可達28至30度。 但明日晚間起，東北季風再度增強，並一路持續至下11月3日。31日北部、東半部、恆春半島地區轉涼，白天氣溫下滑至20至25度，夜間清晨氣溫維持22至25度，白天則約28至32度；11月1日至3日降雨較少，雨區主要分布於基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮有局部短暫雨，北部山區、台東、恆春半島有零星降雨，其他地區多雲到晴，午後南部、中部山區有零星降雨。 預計11月4日這波東北季風減弱，環境轉為偏東風，隔天11月5日再有一波東北季風，北部、花蓮有局部短暫雨，台東、恆春半島有零星雨，其他地區多雲，且強度會比新頭殼 ・ 1 天前
颱風季延長賽！下週估有雙颱接連生成 氣象粉專提醒：要留意共伴
即將進入11月，但南方熱帶系統再度活躍！「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，下週預估有2個颱風接續生成，儘管路徑變數仍大，但要特別留意是否與東北季風產生共伴。「天氣風險」也提及，目前數值模式持續預報11月初在菲律賓東方海面有颱風形成機會。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
明起北東降雨「低溫下探19度」 周末恐有熱帶系統發展
今天東北季風減弱，白天短暫回溫，但晚間起東北季風增強，北部、東半部降雨增加，中央氣象署預報員劉沛滕表示，下周一起雨區再擴...聯合新聞網 ・ 13 小時前
把握空檔！白天回暖轉乾 晚起又變天「降至19度」陰雨天
今（30）天白天東北季風減弱，除了東半部、北海岸有零星雨外，其他地區回到相對穩定的天氣，北台灣高溫會回升到28度，不過很快地，晚上起東北季風又會增強，伴隨水氣增加，北部、東部又會回到陰雨的天氣，氣溫也台視新聞網 ・ 1 天前
周四短暫回暖 周五再一波東北季風南下 最低溫下探19度
天氣風險分析師歐宗學指出，今日受到東北季風持續影響，華南雲系帶來的水氣明顯減少，預估白天起桃園以南陸續都會轉為晴到多雲天氣，迎風面的大臺北、東半部地區則持續有較多雲量及局部短暫雨機會，中南部山區午後也會有短暫陣雨機會。天氣多一典 ・ 1 天前
死豬三聯單"數據有落差"遭竄改 中檢赴環保局釐清
中部中心報導台中市梧棲養豬場，爆發非洲豬瘟，豬場在運送病死豬隻，到化製場過程，所填報的化製單，出現三聯單疑雲，數字彼此有落差，懷疑有遭到塗改與偽造，檢方已經分案調查。另外，霧峰的"燕圾湖"，今天（30日）被空拍到，廚餘坑疑似溢流，擔心影響用水安全，議員怒轟要環保局長下台負責！民視 ・ 17 小時前
關島旁熱帶系統恐生成颱風 氣象專家揭預估路徑
賈新興說明，目前位於關島附近的熱帶系統，預計在本週六、日可能增強為熱帶性低氣壓，之後也有機會發展成颱風，路徑預估將往西移動，通過菲律賓呂宋島南方海域。不過他提醒，超過五天的預報變數仍大，需密切留意後續最新資訊。至於台灣天氣方面，賈新興指出，從本週五起至下...CTWANT ・ 1 天前
反聖嬰訊號再度反轉！ 氣象專家示警：冷冬機率明顯提高
林得恩表示，根據美國國家氣象局（National Weather Service, NWS）氣候預報中心（Climate Prediction Center, CPC）10月最新研究顯示，目前氣候模式模擬結果指出，自9月起反聖嬰現象的訊號持續增強。CPC預測，今年9月至12月反聖嬰發生的可能性已達75%至80%，並可延續至明年2...CTWANT ・ 1 天前
非洲豬瘟延燒》藍綠委批：中央「廚餘蒸煮申報系統」形同虛設
台中爆發首例非洲豬瘟確診，農業部宣布暫停廚餘養豬1個月，廚餘如何去化備受關注。立信傳媒 ・ 1 天前
泓德能源串聯電力交易與虛擬電廠 一站式電力解決方案助攻能源自主化
泓德能源串聯電力交易與虛擬電廠 一站式電力解決方案助攻能源自主化SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
今東北季風增強！2大地區再變天「雨最多」 週末降溫1圖看懂
今（31）日鋒面通過及東北季風增強，北台灣天氣再度轉涼。中央氣象署提醒，週末北台灣天氣涼，其他地區則是早晚亦涼，民眾需留意氣溫變化，適時添加衣物，而沿海空曠地區、離島風力強，海濱浪大，若要到海邊活動，請注意安全。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
盧市府豬瘟防疫一團亂 綠議員轟盧道歉.官員下台
中部中心 / 中部綜合報導台中市爆發非洲豬瘟，延燒至今，疫調還在進行，但說法卻每天都不太一樣。民進黨議會黨團，再次開記者會砲轟盧市府團隊，根本怠惰失職，連豬死了幾頭數量都不同，獸醫師的人數也一變再變，就連廚餘只能挖坑掩埋，更可能汙染環境，要求盧秀燕道歉，環保局、農業局長下台負責。台中市綠營民狂轟 市府螺絲鬆了 從疫調到廚餘 一路荒腔走板。（圖／民視新聞）台中民進黨議會黨團，砲轟盧市府，只會做民調不會疫調，非洲豬瘟爆發至今，仍然一團亂，議員周永鴻拿出梗圖，獸醫群每天再+1，已經來到第四位，連豬隻的死亡頭數也能減少，盧市府簡直荒腔走板議員蕭隆澤更揶揄 廚餘挖坑掩埋 恐怕會出現盧秀燕廚餘湖。（圖／民視新聞）市府疫調資訊說不清，獸醫身份、死豬數量一直變，讓議員超火大，豬瘟延燒，大量的廚餘該怎辦，市府處理方式竟然挖坑掩埋，恐怕二度汙染環境。非洲豬瘟爆發後，台中市府從處理疫調到廚餘回收，讓外界充滿質疑，中市府天天補破網，綠營要求，請盧市府把掉滿地的螺絲撿起來，也要有官員對豬瘟疫情，負起責任。原文出處：中市府疫調說不清、挖坑埋廚餘 綠議員諷：新景點「秀燕廚餘湖」 更多民視新聞報導中市府拖近1小時！證實收到非洲豬瘟疫調報告 杜文珍這樣說涉隔空看診！證實王姓獸醫佐昨晚回國 台中市府：正接受司法偵訊快訊／豬瘟爆發後王姓獸醫佐出境 返抵台灣即遭檢調偵訊民視影音 ・ 1 天前
入秋降溫最大一波！東北季風再南下「週末北部見1字頭」 專家估持續到下週這兩天
入秋最明顯的一波降溫！今（31日）起受到鋒面通過及東北季風增強的雙重影響，全台氣溫下滑、北台灣明顯轉涼，週末部分地區最低溫有機會見到「1字頭」。氣象專家指出，這波冷空氣雖然強度不高，但範圍廣、持續時間長，預估影響將延續至下週五（11/7）、六（11/8）才有逐漸減弱的趨勢。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
中市廚餘僅3地可掩埋 議員質疑未設防水塑膠布及污水引流管恐汙染環境
廚餘遭疑是此次台中一處養豬場爆發非洲豬瘟，多位民進黨議員質疑目前環保局已修改廚餘改為焚化，但仍有沙鹿、文山、后里三處掩埋場要掩埋，但據了解底部並無鋪設防水塑膠布及沼氣、污水引流管，萬一污染土地該如何；環保局長陳宏益對此表示，中央有說原有文山、霧峰、后里掩埋場有缺失會改善，對於廚餘掩埋由12處修改為3自由時報 ・ 21 小時前