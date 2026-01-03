即時中心／張英傑報導



前副總統陳建仁昨日接獲總統令，被任命為中央研究院第13任院長，對此，陳建仁今（3）日在臉書發文表示，他深感任重道遠，在6月21日上任後，一定全力以赴，與中研院全體同仁以及我國學研機構共同合作，繼續提升中研院人文與科學的頂尖研究水準，讓中研院成為亞太卓越研究機構。





陳建仁認為，齊心提升台灣頂尖學術研究，「一個人可以走得很快，一群人可以走得很遠」，他讚美感謝天主揀選他作為祂的愛與和平的工具，要他為中央研究院以及台灣學研界服務奉獻，攜手提升人文與科學頂尖研究，讓台灣的卓越學術研究成果，在世界發光發熱，增進人類福祉。



接著，陳建仁說明，《中央研究院組織法》明訂中研院是中華民國學術研究最高機關，任務包括，人文及科學研究；指導、聯絡及獎勵學術研究；培養高級學術研究人才。中研院於1928年在南京成立，1948年選出第一屆院士，1954年在台北復院。中研院在歷任院長努力奠定的堅實基礎上，無論是人文或數理、生命、社會、工程科學的研究同仁，都能勠力研究而成果豐碩，深受國際重視。



對於即將出任中研院新任院長，陳建仁表示，他要感謝跨學組院士們的提名，新任院長遴選委員和中研院評議員的投票支持，以及賴清德總統的圈選，他被任命為中研院第13任院長。



同時，陳建仁也提到，他深感任重道遠，在6月21日上任後，一定全力以赴，與中研院全體同仁以及我國學研機構共同合作，繼續提升中研院人文與科學的頂尖研究水準，讓中研院成為亞太卓越研究機構；善盡學術研究的社會責任，積極推動全球永續發展；延攬培育國內外人才，深化國際學術研究合作，共同增進人類的福祉。



最後，陳建仁祈願天主賞賜他智慧、仁慈、勇敢、毅力、謙卑和感恩，更祈求天佑中研院、天佑臺灣學研界。





原文出處：快新聞／總統府發布總統令陳建仁為「第13任中研院長」本尊發聲了

