總統府發言人郭雅慧：部分媒體指稱賴清德總統「證實」中國2027年攻台是錯誤訊息

總統府發言人郭雅慧26日說，部分媒體指稱賴清德總統「證實」中國將於2027年攻台是錯誤訊息。這是針對「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並召開記者會後的一些回應。

26日召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並召開記者會。賴總統示警，面對北京當局正以2027年完成武統台灣為目標，企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」，我們已研擬兩大行動方案，具體因應中國併吞台灣、稱霸印太的野心。

總統召開國安高層會議，宣布提高國防預算

總統賴清德說明，一如國際所關注，中國對台灣、對印太區域的威脅正在加劇，近來在日本、菲律賓、台海周邊各類型軍事侵擾、海上灰色地帶、假訊息認知操作等複合威脅不斷，讓我國在內的區域各方深感不安與困擾。

賴總統說，不僅如此，北京當局也以2027年完成武統台灣為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高在台灣周邊的演習及灰帶侵擾，企圖以武逼統、以武逼降，併吞台灣。

郭雅慧晚間透過新聞稿指出，2027年是源自美國國會等多項報告所稱，中國領導人要求解放軍做好攻台準備的時間點，部分媒體指稱賴總統「證實」中國將於2027年攻台是錯誤的片面解讀。

府方發言人指出，總統沒有「證實」中國2027年攻台

郭雅慧表示，綜合觀察中國近期在軍事及各項複合威脅上的操作，國際普遍研判，相關時間點正是包括台灣在內的區域面臨中國風險最高的時期。因此更突顯台灣需要如同區域各方近期所致力的方向，強化自身國防力量與韌性整備，以有效嚇阻各種威權企圖。

賴總統的本意在於中國正以2027年為節點，推進武統台灣的各項準備，並不是指攻台時間就是2027年；所謂2027年，是中國國家主席習近平要求解放軍「做好準備」的時間點，而不是「將在該年發動攻擊」。綜合中國近期在軍事準備、統戰操作等各方面動作，國際普遍研判這個時間點的確可能是風險最高的時期，尤其在台灣若未進一步強化自身嚇阻能力的情況。

