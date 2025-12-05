總統府維安三士官與資通電軍前士兵涉共諜案 判5年10月至7年定讞
總統府維安憲指部前士官賴重宇、黎育爾、林裕凱、及國防部資通電軍前士兵陳文豪，涉嫌收賄洩密中共。高院二審判決四人5年10月至7年不等徒刑，四人不服判決提起上訴，其中林裕凱撤回上訴定讞，最高法院昨天（4日）駁回另三人上訴，全案定讞。
根據判決，賴重宇、陳文豪、林裕凱與黎育爾被控分別於民國111年至113年間，透過「學長拉學弟」方式收受新台幣26萬元至66萬元不等的酬勞，將211營及電指部公務上應祕密資料，透過黃姓中間人（通緝中）轉交或直接交付給中共情治單位。
判決表示，賴重宇、陳文豪自111年4月起，涉嫌以手機翻拍公務上應祕密文書，並統一由賴重宇轉傳給黃姓中間人或中共情治人員。賴重宇調離原單位後，改由黎育爾接手任務；黎育爾退伍後，則改由林裕凱接手任務。
此外，陳文豪於112年間，化名探詢電指部的同袍，有無意願提供資料賺報酬，並將一名現役軍人的聯繫方式傳給賴重宇，由賴重宇轉傳給黃姓中間人或中共情治人員，由於此名現役軍人未允諾，因此刺探、收集未遂。
黃姓中間人與中共情治單位判斷賴重宇等四人提供軍中資料的機敏程度、聯繫現役軍人的人數，提供不等金額報酬；賴重宇共計收受報酬新台幣46萬元、陳文豪收受45萬元、黎育爾收受66萬4100元、林裕凱收受26萬5900元。
台北地方法院依違反貪污治罪條例、國家安全法等罪判處賴重宇有期徒刑7年；黎育爾6年8月徒刑；林裕凱5年10月徒刑；陳文豪6年5月徒刑。賴重宇、陳文豪、黎育爾、林裕凱就量刑部分提起上訴。
台灣高等法院認為，黎育爾於檢方偵查中自白，並於原審審理時繳回全部犯罪所得，另於憲兵指揮部基隆憲兵隊訊問時主動供出共犯林裕凱，因此撤銷改判。改判處應執行有期徒刑6年7月，其餘被告維持原判。
四人不服判決提起上訴，但林裕凱審理期間撤回上訴定讞，入監服刑。最高法院昨天駁回賴重宇、陳文豪、黎育爾上訴，全案定讞。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
韓國網紅來台！因1事「想撕掉韓國護照」：不想回令人窒息的籠子
韓國網紅「秀鎬 수호」經常到台灣旅遊，也時常在個人社群平台分享自己的生活日常以及韓國當地的習俗及特色。昨（4）日，他發文表示，自從來過台灣之後，有一種想要將護照撕掉的衝動，因為在台灣，他可以不用在乎他人的眼光，毫無顧忌地做自己，貼文發出後，引發網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 43 分鐘前 ・ 1
台灣鯛禁藥出包！關鍵女研究助理找到了 陳其邁：衛生局負全責
高雄市衛生局藥檢大烏龍，造成報告出錯的關鍵女研究助理已找到，將依偽造文書罪偵辦。該研究助理在10月14日到全聯路竹公司抽查後的檢驗過程中，將數值放大了10倍，市長陳其邁痛批「這種疏失是非常不應該的」，要求衛生局必須負起所有賠償責任。目前，相關調查持續進行中，以確定這起檢測錯誤是出於疏失還是有其他動機。TVBS新聞網 ・ 40 分鐘前 ・ 2
痠痛貼布用1個月…44歲男「腎功能急速惡化」 藥師示警：2類人小心
痠痛貼布會影響腎功能？藥師洪正憲分享一則真實案例，日本一名44歲男性因車禍受傷使用含洛索洛芬（loxoprofen）的止痛貼布，不到1個月就出現急性腎損傷，腎功能急速惡化，停用後腎功能才逐漸恢復。對此，洪正憲提醒，外用消炎止痛藥並非完全無風險，尤其對於有患有慢性腎病、血鈣偏高者來說，要小心使用。三立新聞網 setn.com ・ 37 分鐘前 ・ 發起對話
毒鯛魚案擅改設定？ 女助理現身：不小心的
高雄衛生局檢驗全聯販售的鯛魚排，出現不得用在水產的藥品，後來證實是檢驗烏龍，負責的女研究助理，也被警方帶回偵訊。 #高雄衛生局#毒鯛魚案#檢驗烏龍東森新聞影音 ・ 43 分鐘前 ・ 發起對話
詐騙王不是小紅書、Threads！詐騙訊息最多冠軍是它 超多台灣人被騙
內政部日前拋出震撼彈，直指中國社群平台「小紅書」資安檢測全數不合格、又牽涉上千件詐騙案，宣布將封鎖至少一年。消息一出，超過300萬台灣用戶討論度瞬間暴衝。三立新聞網 setn.com ・ 43 分鐘前 ・ 發起對話
兩個太陽合體！她分析揭「柯文哲準備清理門戶」 黃國昌淪棄子時間點曝
前民眾黨主席柯文哲昨（4）日與現任民眾黨主席黃國昌合體直播，打出「這個冬夜，有兩個太陽就不冷」的標題，過程中談及多項議題，相關話題也引發熱議。對此，資深媒體人詹凌瑀直言，這場號稱「兩個太陽」的直播，根本不是取暖大會，而是柯文哲準備清理門戶的預告片。三立新聞網 setn.com ・ 35 分鐘前 ・ 1
12萬包鯛魚片下架損失逾1200萬！口湖加工合作社將求償、暫不提告
高雄市衛生局11月26日在全聯「台灣鯛魚排」產品檢出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，但昨晚案情大逆轉，高市衛生局坦承因電腦設定疑遭更改而誤判，向業者及大眾致歉，供應商口湖魚類生產合作社與養殖戶今（5）日早上舉辦記者會，強調零檢出完全合格，並指出目前已回收下架至少12萬包鯛魚片，損失逾1200萬，會委由律師自由時報 ・ 38 分鐘前 ・ 發起對話
國台辦嗆台禁小紅書「怕人民了解中國」 王丹反酸：影射共黨高層
內政部下令暫時封鎖中國APP「小紅書」1年，中國方面強烈將理由導向政治，國台辦發言人陳斌華強烈回應，指控民進黨當局此舉是「怕人民了解真正的中國」。然而，這項說法立刻被流亡的中國民運人士王丹反批，直言國台辦的說詞「反手一劍，還真是見血封喉」，巧妙地影射中國自己封鎖網路資訊的事實。鏡新聞 ・ 4 小時前 ・ 32
WBC／不讓佐佐木朗希打經典賽？ 羅伯茲：如果登板我會很驚訝...
關於道奇隊日籍投手佐佐木朗希，明年3月是否代表日本出戰世界棒球經典賽，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）在節目《早安羅伯茲》給出否定想法「如果他登板，我會感到很驚訝...」球隊明年預計讓他回到先發輪值，代表新球季需要有充足的調整時間。三立新聞網 setn.com ・ 36 分鐘前 ・ 發起對話
快訊／藍白聯手碾壓！財劃法覆議案59：50不通過
立法院長韓國瑜4日下午召集各黨團協商，將於今（5）日改開全院委員會審查《財政收支劃分法》覆議案，審查時不邀請行政院長卓榮泰列席說明；此外，全院委員會審查完畢，同日改開院會進行記名投票表決，投票時間一小時。稍早投票結果出爐，藍白再次聯手以人數優勢碾壓，覆議案以同意59票對不同意50票，全案不通過。三立新聞網 setn.com ・ 45 分鐘前 ・ 5
朋友稱「日本流感嚴重」他猶豫：該打疫苗嗎？過來人給建議
日本近期流感疫情嚴峻，讓不少計畫赴日旅遊的民眾十分擔憂，有網友也坦言十分猶豫要不要為此自費施打流感疫苗，忍不好奇其他網友的意見，在網上掀起討論。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 30 分鐘前 ・ 發起對話
2016選輸 朱立倫：從政最大挫折
國民黨前主席朱立倫上月剛卸任，昨受邀回母校建中演講，談及過去從政經歷，自認在2016總統大選前都很順遂，2016敗選是人...聯合新聞網 ・ 5 小時前 ・ 33
小紅書封鎖1年 影響300萬人
國家安全局發布「小紅書」5大陸製APP具資安風險後，內政部4日以小紅書涉詐1706件、財損逾2億元為由，宣布即日起對小紅書APP進行網際網路停止解析及限制接取，暫定施行1年，形同封鎖小紅書。在野黨立委指，台灣的網路自由正走向必須「翻牆」的那一天，且詐騙案件最多的美、日、韓平台如Facebook、LINE都安然無恙，唯獨鎖定大陸軟體，根本是選擇性封鎖。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 23
【本日焦點】陸方突遣返10嫌犯至金門 4人已發監／全聯鯛魚排含禁藥是烏龍 高市府道歉／機械車位意外⋯童遭壓死 檢方揪要命疏失
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1. 陸方突遣返10嫌犯至金門 4人已發監 2. 機械車位意外⋯童遭壓死 檢方揪要命疏失 3.全聯鯛魚排含禁藥是烏龍 高市府道歉 4.宣布好市多可能落腳點惹議 盧秀燕回話 5.石崇良：台大肺結核個案接觸者匡列約900人Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 18 小時前 ・ 14
政院版《財劃法》覆議案 藍白聯手讓卓榮泰八連敗
立法院今（5）日針對行政院提出的《財政收支劃分法》覆議案進行表決，這是繼今年3月後，同一法案第二次進入覆議程序。表決結果為贊成維持立法院原決議59票，反對50票，在藍白聯手下二度遭否決。中天新聞網 ・ 35 分鐘前 ・ 1
全球極限體能賽前哨戰 中市警消拍片互尬肌力強度
（中央社記者趙麗妍台中5日電）「2025全球極限體能鋼鐵大賽」6日將在台中火車站舉辦「台中火車站移地訓練大挑戰」活動，呈現賽事精神、訓練內容，警察局、消防局也拍攝短片互尬肌力強度，為賽事暖身。中央社 ・ 36 分鐘前 ・ 發起對話
台中男子小吃店用餐疑掉槍 警調百支監視器找人
（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中市警察局第二分局日前發現有網民反映，1名男子在小吃店用餐時，背包掉出疑似槍枝。警方經調閱近百支監視器後，今天宣布在清水區查獲男子，並起出仿衝鋒槍造型玩具槍。中央社 ・ 38 分鐘前 ・ 發起對話
賴瑞隆兒子涉「校園霸凌3同學」 校方聲明曝光
有意參選2026高雄市長的賴瑞隆遭爆出兒子在學校涉嫌追打與霸凌同學，後來傳出還有2名學生受影響，共涉及3案。對此，校方聲明，均依照教育部規定程序辦理，強調「不因學生或家長的職業、身分及背景而有差別對待」。中天新聞網 ・ 42 分鐘前 ・ 2
三峽插角山區遭非法傾倒廢瀝青 環保局查獲違規移檢調偵辦
新北市環保局於11月27日接獲民眾通報三峽區插角山區土地遭棄置瀝青刨除料，隨即派員前往稽查，現場查獲某營造公司堆置瀝青刨除料情事，該公司係承攬新北市農業局農路改善維護工程，並將工程刨除之瀝青堆置於私人土地予以填平，未依合約規定合法處理瀝青刨除料，任意傾倒於農地上，且未取得廢棄物清除處理許可文件，逕行從事廢棄物清除及處理業務，已違反廢棄物清理法規定，環保局已移請檢調機關偵辦。環保局表示，爲釐清細節派員會同市府農業局、警察局三峽分局及業者現場聯合會勘，發現該公司承攬之工程契約書已載明應以合法方式將瀝青刨除料運至合法場所進行再生利用，且主管機關未同意核准該業者將瀝青刨除料傾倒於山區土地；針對現場堆置之瀝青刨除料，環保局已與農業局要求業者立即清運至合法場所，業者清運瀝青渣過程造成之道路污染，環保局亦依違反廢棄物清理法第27條規定告發，並要求限期改善，屆期未完成改善，按日連續處罰。環保局指出，該業者瀝青刨除料未依規定再生利用，任意堆置之行為，已違反廢棄物清理法第41條規定，未申請廢棄物清除處理機構許可文件，逕行從事廢棄物清除及處理業務，依同法第46條第4款規定移請檢調機關偵辦。環保局強調，自10台灣好新聞 ・ 36 分鐘前 ・ 發起對話
進門驚見樓上鄰居 慘死自家陽台...他嚇壞急報警
進門驚見樓上鄰居 慘死自家陽台...他嚇壞急報警EBC東森新聞 ・ 37 分鐘前 ・ 發起對話