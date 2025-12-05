總統府維安憲兵共諜案 4軍人判刑定讞 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

負責總統府維安有「天下第一營」之稱的憲兵211營的3名退、停役士官兵賴重宇、黎育爾、林裕凱，及曾在「第四軍」國防部資通電軍指揮部服役的上兵陳文豪，竟然都被吸收為共諜，多次以手機翻拍機密公文傳給吸收他們的黃姓台籍民間人士或中共情工人員，最高法院日前駁回上訴，維持年10月到7年不等徒刑定讞。

北院判處賴重宇犯貪污罪、違反國安法，判刑7年、褫奪公權6年。陳文豪犯貪污罪、違反國安法，判刑6年5月、褫奪公權6年。黎育爾犯貪污罪，判刑6年8月、褫奪公權6年。林裕凱犯貪污罪，判刑5年10月、褫奪公權5年。

二審高院則認為，黎育爾就其犯違背職務收受賄賂罪部分，於檢察官偵查中自白，並於原審審理時繳回全部犯罪所得新台幣66萬4100元。其於憲兵指揮部基隆憲兵隊訊問時，主動供出共犯，檢察官依其供述查獲共犯林裕凱。符合貪污治罪條例第8條第2項前段、後段之減輕事由。改判6年8月、褫奪公權6年。

4人上訴三審，最高法院審理中林裕凱撤回上訴，日前已先送執行，其他3人則被最高法院駁回上訴。

檢方起訴指出，賴重宇104年8月間入伍，去年11月20日中士退伍；陳文豪於106年12月間入伍，於去年7月1日上兵退伍；黎育爾107年6月間入伍，於去年2月1日中士退伍；林裕凱110年8月間入伍，於去年8月間下士停役。

4人均分別於111年至113年之服役期間，以學長拉學弟轉介之方式相互介紹，分別以新台幣26萬至66萬元不等之酬勞為對價，先後將211營內及電指部所屬單位之非屬機密，但為公務上應秘密之軍中內部資料，透過現通緝中的黃琮壹轉交或直接交付予中共情工人員，時間分別長達數月。

賴重宇及陳文豪就其中一次行為，因向電指部所屬單位刺探公務上應秘密之資料，為該單位數名現役軍人所拒絕，而未得逞。

照片來源： CNEWS匯流新聞網資料照片

