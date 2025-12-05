總統府維安憲兵收賄當共諜！王定宇坦言滲透嚴重：希望朝野一起保護國家

記者楊士誼／台北報導

負責保護總統府安全的憲兵211營爆出共諜案，中士退伍的賴重宇、中士黎育爾、下士林裕凱等3人，與國防部資通電軍指揮部士兵陳文豪，因缺錢花用收賄184萬元，拍攝軍事機密文件賣給中國情報工作人員。民進黨立委王定宇今（5）日表示，軍方與檢調發現的案件越來越多，且三分之二與軍方及離退人員有關，可見中共滲透日趨嚴重。他也期盼在野黨能放下黨派之爭，一起保護國家。

賴重宇、黎育爾、林裕凱及陳文豪，於2022年至2024年服役期間，先後將211營內及電指部所屬單位資料外洩，長期洩露總統府內部機密，賣給中共情報人員，其中賴重宇收賄46萬元、陳文豪收賄45萬元、黎育爾收賄66萬元、林裕凱收賄26萬元。4人供稱因缺錢花用，才翻拍機密文件牟利。案經一審，法官依法判刑賴重宇7年、陳文豪6年5月、林裕凱5年10月、黎育爾6年7月。上訴二審，考量黎育爾認罪自白並主動供出共犯、繳交全數犯罪所得，減刑1月。最高院駁回上訴，全案定讞。

王定宇表示，憲兵基層士官兵擔任共諜，為了區區錢財就拍攝機敏資料提供給中共，經判決最高七年有期徒刑；馬祖也有士官拍攝機敏資料，自甘墮落淪為共諜。目前全案求刑十二年。這類案件不管軍方主動查辦或檢調查獲越來越多，目前三分之二案件與軍方跟離退軍人有關，可見中共對台灣的滲透日漸嚴重，更滲透到基層士官兵；而2016到2019年間加重國安法規刑責，近年判決可見求刑與量刑皆提高，希望透過法治教育達到嚇阻效用。

王定宇強調，台灣的滲透越來越多、樣態越來越新，國安法律確實需要補強，他也有提出相關的修法。王定宇期盼，在野黨能夠放下黨派之爭，保護國家、通過相關修法。

