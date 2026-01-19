總統府致贈茂谷柑關懷長輩 高雄榮家住民歡喜迎新春

總統府近日致贈一百二十四箱美味茂谷柑至高雄榮家，向榮家住民長輩表達誠摯關懷與新春祝福；適逢乍暖還寒之際，這份溫暖心意為榮家增添濃厚年節氣氛，也讓住民長輩在寒冬中感受到來自總統的貼心關懷，充分展現對長者福祉的高度重視。(見圖)

高雄榮家今(十九)日說明，其工作人員協助分送至各堂隊服務台，讓每位住民都能共享這份來自總統府的關懷；發放過程同仁也主動關心長輩近況，讓關懷不只停留在物資，更落實人與人之間的溫暖互動。

住民長輩收到茂谷柑後都十分開心，臉上洋溢著滿足笑容，紛紛表示水果香甜可口，感受到被重視、被惦記的溫暖心情；甫入住的董伯伯與陳伯伯收到茂谷柑後，直呼剛入住榮家就收到來自總統的心意，在新的一年能一馬當先收到好采頭，內心感到十分溫暖，兩位長輩開心分享茂谷柑香甜多汁，許多長輩也對總統府的關懷表達感謝，認為這份心意讓新年更添喜氣。

高雄榮家郭豫臨主任強調，對總統府長期關心榮民及高齡住民表達由衷感謝，茂谷柑象徵吉祥、圓滿與健康，總統府特別選在此時致贈，不僅寓意美好，也代表對榮民長輩長年奉獻國家的感謝之意；高雄榮家未來也將持續秉持「以人為本、尊老敬老」的理念，提供安全、溫馨且有尊嚴的頤養環境，陪伴長輩安心樂活、健康迎向新的一年。